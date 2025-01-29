В РПЦ заявили, что контрацепция – это недоверие Богу

"Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать", — утверждает священник

29 января 2025, 08:45, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Священник Русской православной церкви Кирилл Иванов заявил, что при боязни рождения детей нужно довериться Богу, а не предохраняться. Об этом сообщает "Лента.ру".

Протоиерей проводил прямой эфир в своем сообществе во "ВКонтакте". В ходе стрима один из зрителей спросил, является ли грехом супружеская близость с использованием контрацепции, если семейная пара не сможет потянуть рождение детей физически и материально. Священнослужитель ответил, что контрацепция – это недоверие Богу.

"Контрацепция – это, по сути, обращение к Богу: "Мы тебе не доверяем". <...> Очевидно, вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать", – заявил Кирилл Иванов.

Священник пояснил, что знает много случаев, когда после рождения ребенка в казавшийся неподходящим момент Господь дал все необходимое. Помимо этого, протоиерей заверил, что ситуация со здоровьем также может резко измениться в лучшую сторону.