В РПЦ заявили, что контрацепция – это недоверие Богу
"Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать", — утверждает священник
29 января 2025, 08:45, ИА Амител
Священник Русской православной церкви Кирилл Иванов заявил, что при боязни рождения детей нужно довериться Богу, а не предохраняться. Об этом сообщает "Лента.ру".
Протоиерей проводил прямой эфир в своем сообществе во "ВКонтакте". В ходе стрима один из зрителей спросил, является ли грехом супружеская близость с использованием контрацепции, если семейная пара не сможет потянуть рождение детей физически и материально. Священнослужитель ответил, что контрацепция – это недоверие Богу.
"Контрацепция – это, по сути, обращение к Богу: "Мы тебе не доверяем". <...> Очевидно, вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать", – заявил Кирилл Иванов.
Священник пояснил, что знает много случаев, когда после рождения ребенка в казавшийся неподходящим момент Господь дал все необходимое. Помимо этого, протоиерей заверил, что ситуация со здоровьем также может резко измениться в лучшую сторону.
08:49:07 29-01-2025
ой-ей-ей
учиться учиться и учиться, чтобы потом по дальше, других вариантов для своих детей не вижу
13:58:30 29-01-2025
Гость (08:49:07 29-01-2025) ой-ей-ейучиться учиться и учиться, чтобы потом по дальше... Укажите мне край, где светло от лампад.
Укажите мне место, какое искал,-
Где поют, а не стонут, где пол не покат
08:50:15 29-01-2025
Господь всё-таки лучше знает, наслать на вас триппер или кандидоз, или чего похуже.
10:07:47 29-01-2025
Гость (08:50:15 29-01-2025) Господь всё-таки лучше знает, наслать на вас триппер или кан...
И получается, что лечиться от этого всего, тоже недоверие богу! Или "тут играем, тут не играем"?)
08:59:06 29-01-2025
Да, я не доверяю богу. Очевидно, я плохо верю в него. Это не запретили еще?
09:03:40 29-01-2025
Отрабатывает 30 сребреников. Бизнес никакого отношения к Богу.
09:20:12 29-01-2025
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
В.Высоцкий
09:24:11 29-01-2025
Комментаторам пора уже свою группу создавать. Очевидно новость не для Вас
10:27:49 29-01-2025
Гость (09:24:11 29-01-2025) Комментаторам пора уже свою группу создавать. Очевидно новос...
Для обсуждения таких вопросов есть специальные закрытые (с регистрацией) форумы. Амител вроде бы пока остается светским ресурсом.
09:32:49 29-01-2025
Правильнее сказать-недоверие к попАм. А то ,как не послушаешь, они всё знают. Реально церковь должна быть отделена от государства.
09:32:55 29-01-2025
Две руки - занятые трудом, делают больше чем тысяча рук, сложенных в молитвы.
09:39:04 29-01-2025
Гость (09:32:55 29-01-2025) Две руки - занятые трудом, делают больше чем тысяча рук, сло... каждый должен делать своё дело.
09:42:26 29-01-2025
да и больнички тоже. и мерседесы с охраной у главпопа от недоверия к богу
09:47:24 29-01-2025
А насколько угодны Богу бородатые мужики в женских платьях, вещающие от его имени?
09:48:27 29-01-2025
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
Видел кто-то, что-то подобное?
Значит нет верующих на земле вообще
09:52:44 29-01-2025
Гость (09:48:27 29-01-2025) Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю ва... В Священном Писании, в книге Второзаконие (Втор. 6:16) написано также: не искушай Господа Бога твоего. Грешно требовать от Господа Бога чуда без всякой нужды. Правда, Господь готов и чудо сотворить для верующих в Него, но только тогда, когда есть действительная опасность, а не тогда, когда человеку придет на мысль требовать чуда.
покайся, грешнег!
11:16:13 29-01-2025
Musik (09:52:44 29-01-2025) В Священном Писании, в книге Второзаконие (Втор. 6:16) напис... Ну и сколько чудес за последние две с небольшим тысячи лет произошло?
14:11:45 29-01-2025
Гость (11:16:13 29-01-2025) Ну и сколько чудес за последние две с небольшим тысячи лет п... Ну как же. А признание всеми женщины, родившейся в результате партеногенеза СЫНОМ - разве это не чудо?
09:58:35 29-01-2025
Для "нищих духом" –
Для слепых, вестимо, –
Пути господни
Неисповедимы.
09:58:46 29-01-2025
кстати, богохульства много развелось в комментах, тем про церковную жизнь мало, новостей боголепных.
требую больше того и этого.
и из сми-шного отдела когонить пригласить - наставлять этих выхухолей на путь истинный, а то погрязли тут в атеизме.
10:12:45 29-01-2025
Musik (09:58:46 29-01-2025) кстати, богохульства много развелось в комментах, тем про це... Во во и крестом вдоль хребта всех неверующих
10:23:14 29-01-2025
Гость (10:12:45 29-01-2025) Во во и крестом вдоль хребта всех неверующих... некоторые тут - выпрашивают
11:00:17 29-01-2025
Musik (09:58:46 29-01-2025) кстати, богохульства много развелось в комментах, тем про це... На сайт епархии...
11:17:05 29-01-2025
Musik (09:58:46 29-01-2025) кстати, богохульства много развелось в комментах, тем про це... Нет бога кроме Аллаха!
10:18:55 29-01-2025
Фарисейство? Не думаю)
10:23:24 29-01-2025
Самое ужасное, что никто уже даже не вспоминает важность соблюдения заповедей божьих в первую очередь... а уж потом яйца красить и поклоны бить...
10:26:32 29-01-2025
Гость (10:23:24 29-01-2025) Самое ужасное, что никто уже даже не вспоминает важность соб... да, я тоже думаю что редакция не дорабатывает по теме.
тёмный народ у нас.
дикий.
10:29:21 29-01-2025
"Бережёного Бог бережёт!"- сказала монашка,натягивая презерватив на свечку.
10:54:02 29-01-2025
А монашество тогда тоже недоверие к Богу?
11:49:51 29-01-2025
Правитель этого мира, который поспорил с Богом, что он построит Бытие лучше Божьего Рая. И все, что происходит на земле, это деятельность этой вражины, в том числе, и священник Русской православной церкви Кирилл Иванов со своей ерестью., которую он несет. Это преподносится ложным пониманием - " вся власть от Бога". На самом деле, Бог дал возможность своему врагу испробовать все системы власти, чтобы доказать превосходство своего Бытие. Многотысячелетняя практика показывает, что построить хорошее Бытие не получается и не получится никогда. Масло, яйца и все прочие, дорожает и дорожает, в том числе церковники несут чушь на колесо пропаганды правителя этого мира в отдельно взятой страны.
12:14:51 29-01-2025
Эмммм. А ЗППП? Тоже довериться?
12:45:35 29-01-2025
Гость (12:14:51 29-01-2025) Эмммм. А ЗППП? Тоже довериться?... береженого Б-г бережет.
на Б-г надейся а сам не лажай.
16:32:56 29-01-2025
При чём тут недоверие? Если богу надо, то и через презерватив зачнёте.