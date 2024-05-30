В РСХБ на Алтае рассказали, зачем россиянам несколько банковских карт

И как выбрать нужную

30 мая 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KaJ5N

Карта Россельхозбанка / Фото: пресс-служба банка

Сегодня практически у каждого из нас есть несколько банковских карт одного или сразу двух-трех банков. Открывая кошелек, можно увидеть кредитные или дебетовые, зарплатные, для кого-то пенсионные или стипендиальные пластиковые карты – вариантов много. Какие карты для чего нужны и в чем преимущества каждой – рассказала руководитель розничного направления Алтайского филиала Россельхозбанка Александра Журавлева.

О количестве карт

По ее словам, сегодня РСХБ на Алтае эмитирует значительное число карт. Только с начала текущего года их было выпущено порядка восьми тысяч. А за весь прошлый год банк обеспечил потребность жителей Алтайского края и Республики Алтай в платежных инструментах, эмитировав 23,2 тыс. карт.

О зарплатных картах

Чаще всего это зарплатные карты, которыми пользуются сотрудники организаций. РСХБ работает с различными платежными системами, но самой популярной сегодня остается "Мир". Ее преимущества в бесплатном выпуске и обслуживании, возможности снятия наличных денег в банкоматах любых банков на всей территории России, кешбэке баллами "Урожай" и, конечно, льготных ставках по кредитованию. Бесплатная система дистанционного банковского обслуживания позволяет владельцам зарплатных карт РСХБ удобно, безопасно и оперативно управлять своими средствами через интернет: мгновенно и бесплатно переводить денежные средства по номеру мобильного телефона на карты других банков. Ограничений стало меньше, а зарплатные карты РСХБ стали гораздо выгоднее.

О других картах

Для других категорий клиентов, например, студентов вузов и ссузов РСХБ предлагает "Молодежные" карты с тарифом, который позволяет возвращать до 15% кешбэка в любимой категории (продукты, одежда, спорт и пр.) баллами "Урожай". Эти карты работают также бесконтактно в таких системах, как Mir Pay ("Мир Пэй"), Huawei Pay ("Хуавей Пэй"), Samsung Pay ("Самсунг Пэй"). Как раз поэтому наличие пластиковой карты для многих сегодня становится необязательным, ведь карта всегда есть в смартфоне.

Но далеко не всем этот вариант кажется надежным. Пенсионеры предпочитают выпуск в основном дебетовых пластиковых карт. Поэтому для них тоже существует своя карта – "Пенсионная". Ее главным преимуществом является начисление повышенного процента на остаток по счету.

Есть карты с персональным тарифным планом, где кешбэк до 15% начисляется только на покупку продовольственных товаров. Это "Аппетитные" карты. Они будут актуальны, например, для домохозяек.

Работают в Россельхозбанке и социальные проекты. Так, желающие делать отчисления в фонды помощи детям-инвалидам или по защите экологии могут открыть специальные благотворительные карты.

Не обошли стороной в банке и путешественников. Для тех, кто часто бывает за границей, есть дебетовая карта UnionPay ("Юнион Пэй"), которая выпускается бесплатно. Сегодня она функционирует более чем в 85 странах, включая некоторые европейские государства, страны Африки, ближнего и дальнего зарубежья. Этой картой можно оплачивать покупки в магазинах и кафе, трансфер, а также выполнять операции по снятию и пополнению счета за рубежом.

Об оформлении карты

Банк учитывает интересы практически всех категорий клиентов, поэтому выбрать подходящий для себя вариант очень просто. Сделать это можно как в мобильном приложении РСХБ, так и в офисах филиала в Алтайском крае и Республике Алтай. Для клиентов одинаково доступны как дебетовые карты, так и кредитки. Причем последних не стоит опасаться, главное, хорошо изучить условия использования и не пропускать даты внесения обязательных платежей.

О платежном кольце

Помимо пластиковых карт, РСХБ предлагает платежное кольцо, которое имеет несколько вариантов дизайна. Модный и красивый аксессуар на пальце заменяет карту как инструмент платежа.

Об использовании нескольких карт

Тенденция к использованию сразу нескольких карт сохраняется. Это помогает людям пользоваться системами лояльности банков: где-то получать повышенный кешбэк, где-то обналичивать значительную сумму с наименьшим процентом, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах и т.д.

Ежегодно степень цифровизации банков растет, изменяются мобильные приложения, появляются новые платежные инструменты, возрастает роль биометрических данных. Все это способствует значительному улучшению качества предоставляемых РСХБ услуг и, конечно, помогает населению в решении личных финансовых вопросов.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Реклама