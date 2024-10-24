В Рубцовске 26 пожарных тушили горящий четырехквартирный дом

Пострадавших нет

24 октября 2024, 12:05, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Рубцовске на улице Фестивальной произошел пожар в доме на четыре квартиры, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился вечером 23 октября. На месте работало 26 специалистов на семи пожарных машинах.

Пройденная огнем площадь составила около 70 "квадратов" – повреждены крыша, стены и потолочное перекрытие. При этом уточняется, что в двух квартирах никто не жил.

Пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.

Всего за 23 октября в крае потушили 12 пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.