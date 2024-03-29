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В Рубцовске арестовали уроженца Узбекистана за оправдание теракта в "Крокусе"

Под стражей мужчина пробудет по меньшей мере до 26 мая

29 марта 2024, 19:32, ИА Амител

Силуэт человека в тюрьме / Фото: pixabay.com
Силуэт человека в тюрьме / Фото: pixabay.com

Уроженца Узбекистана арестовали в Рубцовске за высказывания, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале, его заключили под стражу до 26 мая.

По информации правоохранительных органов, 24 марта 31-летний мужчина в одном из городских магазинов публично оправдал теракт в "Крокусе". 27 марта его задержали, а 28 марта предъявили обвинение по статье о публичном оправдании терроризма.

В пресс-службе уточняют, что у уроженца Узбекистана нет легального источника дохода в России, однако есть постоянная регистрация.

Рубцовск Происшествия Теракт
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Комментарии 4

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Гость

07:09:17 30-03-2024

публично оправдал теракт --- публично должен поработать на урановом руднике

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Гость

08:42:53 30-03-2024

Кто этому чебуреку подписал въезд в РФ должен быть немедленно депортировать в Чуркистан

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горожанка

09:37:53 30-03-2024

Всех этих депортировать на историческую родину

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Гость

15:23:19 30-03-2024

Вышвырнуть в Чуркистан и пусть там у себя ишакам рассказывает своё мнение .

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