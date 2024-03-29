В Рубцовске арестовали уроженца Узбекистана за оправдание теракта в "Крокусе"

Под стражей мужчина пробудет по меньшей мере до 26 мая

29 марта 2024, 19:32, ИА Амител

Силуэт человека в тюрьме / Фото: pixabay.com

Уроженца Узбекистана арестовали в Рубцовске за высказывания, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале, его заключили под стражу до 26 мая.

По информации правоохранительных органов, 24 марта 31-летний мужчина в одном из городских магазинов публично оправдал теракт в "Крокусе". 27 марта его задержали, а 28 марта предъявили обвинение по статье о публичном оправдании терроризма.

В пресс-службе уточняют, что у уроженца Узбекистана нет легального источника дохода в России, однако есть постоянная регистрация.