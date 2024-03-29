В Рубцовске арестовали уроженца Узбекистана за оправдание теракта в "Крокусе"
Под стражей мужчина пробудет по меньшей мере до 26 мая
29 марта 2024, 19:32, ИА Амител
Силуэт человека в тюрьме / Фото: pixabay.com
Уроженца Узбекистана арестовали в Рубцовске за высказывания, оправдывающие теракт в "Крокус Сити Холле". Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале, его заключили под стражу до 26 мая.
По информации правоохранительных органов, 24 марта 31-летний мужчина в одном из городских магазинов публично оправдал теракт в "Крокусе". 27 марта его задержали, а 28 марта предъявили обвинение по статье о публичном оправдании терроризма.
В пресс-службе уточняют, что у уроженца Узбекистана нет легального источника дохода в России, однако есть постоянная регистрация.
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07:09:17 30-03-2024
публично оправдал теракт --- публично должен поработать на урановом руднике
08:42:53 30-03-2024
Кто этому чебуреку подписал въезд в РФ должен быть немедленно депортировать в Чуркистан
09:37:53 30-03-2024
Всех этих депортировать на историческую родину
15:23:19 30-03-2024
Вышвырнуть в Чуркистан и пусть там у себя ишакам рассказывает своё мнение .