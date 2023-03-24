В Рубцовске группировка преступников похитила средства маткапитала на 30 млн рублей

Они предоставляли в компетентные органы документы с ложной информацией о выдаче займов лицам, которые имеют право на капитал

24 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пятерых человек осудили в Рубцовске за совершение мошенничества и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору при реализации матерями своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю, они похитили сертификаты на сумму около 30 млн рублей.

Так, члены группировки – председатель потребительского кооператива, директор компании и риелторы на протяжении длительного времени путём обмана и злоупотребления доверием чиновников ПФР и управления соцзащиты, а также держателей сертификатов на маткапитал похищали средства. Они предоставляли в компетентные органы документы с ложной информацией о выдаче займов лицам, которые имеют право на капитал, а также о приобретении указанными лицами объектов недвижимости за завышенную стоимость, равную маткапиталу. Из-за этого компетентные органы принимали положительные решения о распоряжении выплатой.

Приговором суда руководитель преступников приговорён к четырём годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, директор компании и ещё одна осуждённая получили по два года восемь месяцев и штраф в 300 тысяч рублей, но освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы с учётом зачёта срока содержания под стражей и домашнего ареста. Ещё два риелтора приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.