В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку"
Полицейские раскрыли преступление по горячим следам
18 мая 2025, 12:15, ИА Амител
В Рубцовске полицейские раскрыли кражу двух велосипедов по горячим следам, сообщили в региональном МВД.
46-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный похитил велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде многоквартирного дома.
"Находясь на маршруте, сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который закатывал велосипед, схожий по приметам с одним из похищенных, в комиссионный магазин. В дальнейшем полицейские выяснили, что данный гражданин является похитителем, а украденное имущество принадлежит заявительнице", – говорится в сообщении.
Ущерб от кражи составил 19,5 тысячи рублей. Как выяснилось, преступление совершил неоднократно судимый гражданин.
Ранее барнаулец украл банку кофе, но не смог сбежать от работников и уснул в магазине.
12:37:10 18-05-2025
За такие деньги это не велосипед, а только макет велосипеда. Но если бросать без присмотра имущество где попало, рано или поздно любители чужого объявятся. Мы не Норвегия, где смысла нет красть подобное, у всех есть возможность приобрести. Они ведь нефть и газ торгуют)))
13:19:14 18-05-2025
С лисапедами разбираются легко.
А с коррупцией сложно.
Пачиму таг?
19:05:21 18-05-2025
Пацан к успеху шел.
10:40:32 19-05-2025
Итальянский фильм такой есть - "Похитители велосипедов". Ничто не ново под луной...