В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку"

Полицейские раскрыли преступление по горячим следам

18 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Велосипед / Фото: Febiyan / unsplash.com

В Рубцовске полицейские раскрыли кражу двух велосипедов по горячим следам, сообщили в региональном МВД.

46-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный похитил велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде многоквартирного дома.

"Находясь на маршруте, сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который закатывал велосипед, схожий по приметам с одним из похищенных, в комиссионный магазин. В дальнейшем полицейские выяснили, что данный гражданин является похитителем, а украденное имущество принадлежит заявительнице", – говорится в сообщении.

Ущерб от кражи составил 19,5 тысячи рублей. Как выяснилось, преступление совершил неоднократно судимый гражданин.

Ранее барнаулец украл банку кофе, но не смог сбежать от работников и уснул в магазине.