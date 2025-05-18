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В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку"

Полицейские раскрыли преступление по горячим следам

18 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Велосипед / Фото: Febiyan / unsplash.com
Велосипед / Фото: Febiyan / unsplash.com

В Рубцовске полицейские раскрыли кражу двух велосипедов по горячим следам, сообщили в региональном МВД.

46-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный похитил велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде многоквартирного дома.

"Находясь на маршруте, сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который закатывал велосипед, схожий по приметам с одним из похищенных, в комиссионный магазин. В дальнейшем полицейские выяснили, что данный гражданин является похитителем, а украденное имущество принадлежит заявительнице", – говорится в сообщении.

Ущерб от кражи составил 19,5 тысячи рублей. Как выяснилось, преступление совершил неоднократно судимый гражданин.

Ранее барнаулец украл банку кофе, но не смог сбежать от работников и уснул в магазине.

Рубцовск Происшествия полиция

Комментарии 4

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Гость

12:37:10 18-05-2025

За такие деньги это не велосипед, а только макет велосипеда. Но если бросать без присмотра имущество где попало, рано или поздно любители чужого объявятся. Мы не Норвегия, где смысла нет красть подобное, у всех есть возможность приобрести. Они ведь нефть и газ торгуют)))

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Musik

13:19:14 18-05-2025

С лисапедами разбираются легко.
А с коррупцией сложно.
Пачиму таг?

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Шоколад

19:05:21 18-05-2025

Пацан к успеху шел.

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Гость

10:40:32 19-05-2025

Итальянский фильм такой есть - "Похитители велосипедов". Ничто не ново под луной...

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