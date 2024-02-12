В Рубцовске неизвестные сломали популярные светящиеся качели
Власти города призвали жителей быть бережнее и аккуратнее
12 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Сломанные качели / Кадры: администрация Рубцовска
В Рубцовске Алтайского края неизвестные сломали светящиеся качели рядом с "Гимаев-ареной".
Сооружение было популярно у горожан, так как рядом с ним часто устраивали уютные фотосессии. Но некоторые люди отнеслись к качелям небрежно: на них одновременно качались по несколько человек, а также пинали при раскачке, о чем свидетельствуют нестираемые следы подошв на прочном пластике.
Качели уже отправили на ремонт и в ближайшие дни их вновь установят на прежнем месте. Рубцовчан тем временем просят быть бережнее и аккуратнее.
11:03:56 12-02-2024
Камер нет?! Да уж! БЕСПЕЧНОСТЬ! ХАЛАТНОСТЬ!!!
19:47:48 13-02-2024
Гость (11:03:56 12-02-2024) Камер нет?! Да уж! БЕСПЕЧНОСТЬ! ХАЛАТНОСТЬ!!!... Камеры есть
08:25:25 13-02-2024
Это Рубчик, детка!
08:27:22 13-02-2024
Детка, это не Рубчик. Это идиоты.
09:00:11 13-02-2024
Это Рубчик, идиоты!
19:41:45 14-02-2024
Это наши только так могут поступать с чужим имуществом, хотя для них же и старались🤔
01:44:56 18-02-2024
Только повешали обратно их так уже одно не работает.... Вечером..... -28 а эти самые идиоты.. уже греются пиная отремонтированые качели.... Интересно они дома тоже себя так ведут или у них вообще дома нет. Блин... они же чьи то дети.... неужели мама папа не говорили им что такое хорошо что такое плохо.