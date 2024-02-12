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В Рубцовске неизвестные сломали популярные светящиеся качели

Власти города призвали жителей быть бережнее и аккуратнее

12 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Сломанные качели / Кадры: администрация Рубцовска
Сломанные качели / Кадры: администрация Рубцовска

В Рубцовске Алтайского края неизвестные сломали светящиеся качели рядом с "Гимаев-ареной".

Сооружение было популярно у горожан, так как рядом с ним часто устраивали уютные фотосессии. Но некоторые люди отнеслись к качелям небрежно: на них одновременно качались по несколько человек, а также пинали при раскачке, о чем свидетельствуют нестираемые следы подошв на прочном пластике.

Качели уже отправили на ремонт и в ближайшие дни их вновь установят на прежнем месте. Рубцовчан тем временем просят быть бережнее и аккуратнее.

Рубцовск

Комментарии 7

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Гость

11:03:56 12-02-2024

Камер нет?! Да уж! БЕСПЕЧНОСТЬ! ХАЛАТНОСТЬ!!!

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Аня

19:47:48 13-02-2024

Гость (11:03:56 12-02-2024) Камер нет?! Да уж! БЕСПЕЧНОСТЬ! ХАЛАТНОСТЬ!!!... Камеры есть

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Гость

08:25:25 13-02-2024

Это Рубчик, детка!

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Гость

08:27:22 13-02-2024

Детка, это не Рубчик. Это идиоты.

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Гость

09:00:11 13-02-2024

Это Рубчик, идиоты!

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Гость

19:41:45 14-02-2024

Это наши только так могут поступать с чужим имуществом, хотя для них же и старались🤔

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Вероника

01:44:56 18-02-2024

Только повешали обратно их так уже одно не работает.... Вечером..... -28 а эти самые идиоты.. уже греются пиная отремонтированые качели.... Интересно они дома тоже себя так ведут или у них вообще дома нет. Блин... они же чьи то дети.... неужели мама папа не говорили им что такое хорошо что такое плохо.

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