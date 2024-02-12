В Рубцовске неизвестные сломали популярные светящиеся качели

Власти города призвали жителей быть бережнее и аккуратнее

12 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Сломанные качели / Кадры: администрация Рубцовска

В Рубцовске Алтайского края неизвестные сломали светящиеся качели рядом с "Гимаев-ареной".

Сооружение было популярно у горожан, так как рядом с ним часто устраивали уютные фотосессии. Но некоторые люди отнеслись к качелям небрежно: на них одновременно качались по несколько человек, а также пинали при раскачке, о чем свидетельствуют нестираемые следы подошв на прочном пластике.

Качели уже отправили на ремонт и в ближайшие дни их вновь установят на прежнем месте. Рубцовчан тем временем просят быть бережнее и аккуратнее.