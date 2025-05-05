В Рубцовске отремонтировали котлоагрегат на Южной ТЭЦ

На ключевых узлах устранили дефекты и обновили оборудование

05 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Южная тепловая станция № 3 / Фото: СГК

На Южной тепловой станции в Рубцовске завершили ремонт котлоагрегата № 3. Работы провели и на газоочистном оборудовании. Котел снова запущен в работу.

На котлоагрегате с паропроизводительностью 85 тонн в час выполнили плановый текущий ремонт. Обновили и вспомогательное оборудование: питатели сырого угля, мельницы, дымосос и другие узлы. Также отремонтировали газовоздушный тракт и системы очистки. Привели в порядок газоходы, воздухоподогреватель и заменили шнек золоудаления.

"Работы проводились для устранения дефектов, выявленных и образовавшихся в ходе эксплуатации в отопительный период 2024-2025 года. При ремонте газоочистных установок устранены присосы воздуха", – отметил начальник отдела подготовки и производства ремонтов Рубцовского теплоэнергетического комплекса (СГК) Александр Трофимов.

Напомним, в 2025 году на четырех ТЭЦ СГК в Алтайском крае отремонтируют 60 единиц оборудования – 28 котлов, 16 турбоагрегатов и 16 турбогенераторов. Капремонт пройдет на пяти котлах, двух турбоагрегатах и двух турбогенераторах.