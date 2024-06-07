В Рубцовске парень на "Лексусе" влетел в мужчину на скамье и скрылся с места ДТП

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь

07 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Задержанный водитель / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали автомобилиста, который совершил ДТП и сутки скрывался от полиции, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло днем 5 июня на пешеходной территории. 21-летний местный житель за рулем автомобиля "Лексус" наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент сидел на скамье.

"Мужчине понадобилась медицинская помощь – предварительно, он получил перелом плечевой кости", – рассказали в ведомстве.

Информация о происшествии была передана всем нарядам полиции. Вскоре поступило сообщение, что разыскиваемый автомобиль обнаружен в одном из дворов. Сам водитель к этому времени уже скрылся.

"Мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение водителя, продолжались более суток. 6 июня житель Рубцовска был задержан. Ему было известно, что его разыскивают", – отметили в МВД.

По предварительным данным, автомобиль, который помещен на спецстоянку, принадлежит другому человеку. Установлено, что ранее молодой человек уже привлекался за управление транспортным средством без соответствующего права управления.

В отношении парня составили три административных материала: оставление водителем места ДТП, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД РФ, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.