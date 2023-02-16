В Рубцовске полицейский во время отдыха поймал автоворов

Мужчина услышал несколько хлопков и по следам на снегу нашёл злоумышленников

16 февраля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сержант рубцовской полиции Денис Галкин во время отдыха задержал автоворов. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Полицейский отдыхал дома, когда услышал несколько хлопов на улице. Выйдя, он обнаружил машину со вскрытым капотом, а рядом ещё одну.

"Накануне выпал снег, поэтому Денис обнаружил свежие следы, которые вели на другую улицу. Пройдя несколько десятков метров, он увидел двух спешащих куда-то мужчин, которые несли в руках аккумуляторы. Он догнал их и представился сотрудником полиции", – сказано в сообщении.

Злоумышленники попытались скрыться, но сержант Галкин их задержал. Оказалось, что ранее они уже были судимы, а в этот день пытались заработать на выпивку.