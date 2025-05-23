В Рубцовске приступили к преображению театральной площади, за которую проголосовали жители

Сейчас можно отдать голос за общественное пространство, которое облагородят в 2026 году

23 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGWC3Sg

Рубцовский театр драмы / Фото: администрация города Рубцовска

Каждый рубцовчанин может повлиять на то, каким станет его город в ближайшие годы. До 12 июня 2025 года на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru проходит голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

А тем временем в Рубцовске преображают городские пространства, выбранные жителями для благоустройства в 2024 году. Один из таких объектов – территория у Рубцовского драмтеатра.

Почему выбрали театральную площадь

Рубцовский драмтеатр – объект культурного наследия, обладающий статусом памятника архитектуры.

История театра берет начало в 1937 году, когда жители направили обращение в руководящие органы Алтайского края с предложением о создании в Рубцовске стационарного театра. В результате в город перевели труппу бийского колхозно-совхозного передвижного театра, что положило начало развитию профессионального театрального искусства в городе.

Дом с историей

Домом для театра стало знаковое здание – бывший клуб "12 лет Октября", построенный в 1927 году. В его стенах когда-то показывали кино, звучали радиопередачи, выступали самодеятельные артисты. Сегодня здание тетра охраняет государство, оно – объект культурного наследия регионального значения.

Масштабная реконструкция

В 2017–2019 годах театр пережил второе рождение. За 175 млн рублей из краевого бюджета там провели реконструкцию, включающую:

капремонт фасада и крыши;

перепланировку служебных помещений;

модернизацию инженерных систем;

установку современного сценического оборудования.

26 месяцев кропотливой работы – и 20 декабря 2019 года обновленный театр распахнул двери для зрителей, сохранив исторический облик, но обретя новое техническое оснащение.

Благоустройство театральной площади в Рубцовске / Фото: администрация города Рубцовска

Преображение продолжается

В прошлом году рубцовчане проголосовали за благоустройство территории театра, и в ближайшее время здесь появится новое тротуарное покрытие из плитки. Также здесь установят малые архитектурные формы.

Ваш голос – ваш город

Сейчас у каждого рубцовчанина, а еще у всех жителей Алтайского края есть шанс повлиять на будущее родного города. До 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru выбирают объекты, которые благоустроят в 2026 году.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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