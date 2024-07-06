В Рубцовске продолжают устранять коммунальную аварию, из-за которой затопило дома
Ряд адресов все еще остаются без холодного водоснабжения
06 июля 2024, 17:30, ИА Амител
Работы на месте повреждения трубы / Фото: rubtsovsk.org
В Рубцовске обнаружили причину коммунальной аварии, из-за которой ряд домов остались без холодной воды. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ею оказалась продольная трещина на трубе в районе дома № 42 по улице Октябрьской.
Сейчас из-за аварии вода отсутствует по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 6; 97; 99;
- ул. Светлова, 1; 3;
- ул. Змеиногорская, 2; 26-58; 27-47;
- ул. Молодежная, 26-44; 25-45;
- ул. Октябрьская, 35-79; 8-62;
- ул. Томская, 2-27;
- ул. Барнаульская, 10б; 11-15а.
Для жителей этих домов организован подвоз воды.
Напомним, что в ночь на 4 июля в Рубцовске из-за коммунальной аварии затопило частные дома по улице Октябрьской. Вода зашла в огороды и подполы строений.
09:50:18 08-07-2024
Господи! Тут уже ничего не исправить, жги!