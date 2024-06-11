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В Рубцовске сняли фотосессию о "святом служении женщины" в поддержку бойцов СВО

Проект символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать — их ждут дома

11 июня 2024, 22:41, ИА Амител

Проект "Святое служение женщины / "Местное время" / Фото: Валерия Алимова

В Рубцовске состоялся патриотический фотопроект "Святое служение женщины" в поддержку участников специальной военной операции. Как сообщает "Местное время", организатором фотосессии выступила предпринимательница, мама четверых детей Инесса Давыдова.

Снимки делали в храме Архистратига Михаила. По словам Давыдовой, посыл проекта – показать предназначение женщины, которая призвана оберегать и поддерживать, хранить гармонию и творить добро. Также идея символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать – их ждут дома.

В съемках приняли участие десять девушек-моделей в ангельских одеждах с крыльями и мужчины из общественной организации "Союз десантников". Крылья создала Елена Буханько, а фотографом стала Валерия Алимова.

Рубцовск спецоперация

Комментарии 4

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Внимательный из Б

09:57:42 12-06-2024

Как им не стыдно 1

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Гость

10:46:21 12-06-2024

Патока. И почему воины всегда на коленях? И почему у борцов за правое дело скрыты лица? При благих намерениях не хватило опыта избежать сомнительных смыслов.

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Элен без ребят

11:03:46 12-06-2024

дичь какая-то.

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Гость

11:38:33 12-06-2024

Ангел-женщина не бывает, при всём желании. Изучайте матчасть.

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