В Рубцовске сняли фотосессию о "святом служении женщины" в поддержку бойцов СВО

Проект символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать — их ждут дома

11 июня 2024, 22:41, ИА Амител

Проект "Святое служение женщины / "Местное время" / Фото: Валерия Алимова

В Рубцовске состоялся патриотический фотопроект "Святое служение женщины" в поддержку участников специальной военной операции. Как сообщает "Местное время", организатором фотосессии выступила предпринимательница, мама четверых детей Инесса Давыдова.

Снимки делали в храме Архистратига Михаила. По словам Давыдовой, посыл проекта – показать предназначение женщины, которая призвана оберегать и поддерживать, хранить гармонию и творить добро. Также идея символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать – их ждут дома.

В съемках приняли участие десять девушек-моделей в ангельских одеждах с крыльями и мужчины из общественной организации "Союз десантников". Крылья создала Елена Буханько, а фотографом стала Валерия Алимова.