В Рубцовске сняли фотосессию о "святом служении женщины" в поддержку бойцов СВО
Проект символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать — их ждут дома
11 июня 2024, 22:41, ИА Амител
В Рубцовске состоялся патриотический фотопроект "Святое служение женщины" в поддержку участников специальной военной операции. Как сообщает "Местное время", организатором фотосессии выступила предпринимательница, мама четверых детей Инесса Давыдова.
Снимки делали в храме Архистратига Михаила. По словам Давыдовой, посыл проекта – показать предназначение женщины, которая призвана оберегать и поддерживать, хранить гармонию и творить добро. Также идея символизирует надежный женский тыл, а значит, военнослужащие будут знать – их ждут дома.
В съемках приняли участие десять девушек-моделей в ангельских одеждах с крыльями и мужчины из общественной организации "Союз десантников". Крылья создала Елена Буханько, а фотографом стала Валерия Алимова.
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