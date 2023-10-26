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В Рубцовске сотрудники Росгвардии нашли ребенка, которого потеряли родители

Мальчик ушел на прогулку, но потерял счет времени

26 октября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: 22.rosguard.gov.ru
Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Рубцовске сотрудники Росгвардии нашли девятилетнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, сообщили в ведомстве.

Ориентировка о пропаже ребенка поступила в отдел вневедомственной охраны. Все городские экипажи Росгвардии были ориентированы на его поиски. Впоследствии школьника нашли на улице Комсомольской старшина полиции Дмитрий Попов и старшина Владимир Предводителев.

Выяснилось, что мальчик потерял счет времени, а телефон для связи с родителями забыл дома. Убедившись, что с ним все в порядке, росгвардейцы передали его матери.

Рубцовск дети Хорошие новости

Комментарии 2

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Гость

14:56:00 26-10-2023

Спасибо!

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Гость

15:49:14 26-10-2023

Эта их работа и за неё им платят деньги не малые и всякие там льготы ... . Почему не выставляете фото поварихи или токаря или комбайнёра ?

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