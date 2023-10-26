В Рубцовске сотрудники Росгвардии нашли ребенка, которого потеряли родители

Мальчик ушел на прогулку, но потерял счет времени

26 октября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Рубцовске сотрудники Росгвардии нашли девятилетнего мальчика, который вовремя не вернулся домой, сообщили в ведомстве.

Ориентировка о пропаже ребенка поступила в отдел вневедомственной охраны. Все городские экипажи Росгвардии были ориентированы на его поиски. Впоследствии школьника нашли на улице Комсомольской старшина полиции Дмитрий Попов и старшина Владимир Предводителев.

Выяснилось, что мальчик потерял счет времени, а телефон для связи с родителями забыл дома. Убедившись, что с ним все в порядке, росгвардейцы передали его матери.