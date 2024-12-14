В Рубцовске водитель "Газели" врезался в забор и сбежал с места ДТП

Водителя задержали

14 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

ДТП в Рубцовске / Кадр из видео: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске водитель "Газели" врезался в ограждение и убежал, оставив авто, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП случилось 13 декабря около восьми вечера у дома № 64 по пр. Ленина.

Сотрудники ГАИ на месте аварии водителя не обнаружили, но узнали от очевидцев, в какую сторону он сбежал. Вскоре нарушителя задержали.

Обстоятельства произошедшего выясняют.