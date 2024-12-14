В Рубцовске водитель "Газели" врезался в забор и сбежал с места ДТП
Водителя задержали
14 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
ДТП в Рубцовске / Кадр из видео: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске водитель "Газели" врезался в ограждение и убежал, оставив авто, сообщили в МВД Алтайского края.
ДТП случилось 13 декабря около восьми вечера у дома № 64 по пр. Ленина.
Сотрудники ГАИ на месте аварии водителя не обнаружили, но узнали от очевидцев, в какую сторону он сбежал. Вскоре нарушителя задержали.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
11:39:02 14-12-2024
Ййеееееехххуууууууууу!!!!!
21:33:39 14-12-2024
Бдыщ (11:39:02 14-12-2024) Ййеееееехххуууууууууу!!!!! ... Ловлю волну!