В Рунете зафиксирован крупный сбой

Из-за ошибки оказались недоступны сотни сайтов и сервисов

30 января 2024, 23:59, ИА Амител

Кабели в маршрутизаторе / Фото: unsplash.com

Сегодня, 30 января, многие пользователи российского сегмента интернета стали сообщать об ошибках DNS-ресолвинга доменов, которые расположены в .ru зоне. Из-за ошибки оказались недоступны сотни сайтов, о чем информирует сервис мониторинга DownDetector.

Сообщения стали поступать примерно в 18:40 по московскому времени. Проблемы связаны с DNSSEC – расширением DNS, проверяющим подлинность ответа от DNS-сервера и защищающим от подмены IP-адресов.

Как сообщает "Фонтанка", координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что работает над устранением проблемы. Сроки устранения неизвестны.