В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр

09 февраля 2025, 20:59, ИА Амител

Нефтедобычка / Фото: unsplash.com /

Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр. Никто не пострадал, горения за разливом не последовало.

Отмечается, что после установки временного герметизирующего устройства нефтепровод удалось снова запустить. Загрязненный грунт планируют вывезти на полигон для хранения и последующей рекультивации.

"На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта", – добавили в МЧС.

Для ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.