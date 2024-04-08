В Самарской области при опрокидывании автобуса погибли 2 человека и 26 пострадали
Возбуждено уголовное дело
08 апреля 2024, 15:14, ИА Амител
ДТП с автобусом / Фото: ГИБДД по Самарской области
Два человека погибли, еще 26 пострадали при съезде автобуса в кювет в Самарской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным областного МВД, авария случилась 8 апреля в 00:55 по местному времени на трассе Урал – Муханово: водитель не справился с управлением. Помимо него, в салоне было 65 пассажиров.
В Минздраве региона агентству уточнили, что четырем пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно, остальные 22 раненых госпитализированы. Они в состоянии средней тяжести.
Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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