В Самарской области при опрокидывании автобуса погибли 2 человека и 26 пострадали

Возбуждено уголовное дело

08 апреля 2024, 15:14, ИА Амител

ДТП с автобусом / Фото: ГИБДД по Самарской области

Два человека погибли, еще 26 пострадали при съезде автобуса в кювет в Самарской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным областного МВД, авария случилась 8 апреля в 00:55 по местному времени на трассе Урал – Муханово: водитель не справился с управлением. Помимо него, в салоне было 65 пассажиров.

В Минздраве региона агентству уточнили, что четырем пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно, остальные 22 раненых госпитализированы. Они в состоянии средней тяжести.

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.