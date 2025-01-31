В санатории "Сосновый бор" пройдет ежегодный Платоновский бал "Пасьянс судьбы"
Принять участие в светском мероприятии могут все желающие
31 января 2025, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFHGq32G
15 февраля 2025 года санаторий "Сосновый бор" в с. Зудилово вновь откроет двери для любителей истории и изысканного досуга. На территории, где когда-то была дача купца Ивана Платонова, состоится уже одиннадцатый по счету традиционный Платоновский бал XIX века. Дам и кавалеров ждут конкурсы, светские танцы, а также вкусные угощения.
Путешествие во времени
Платоновский бал – это возможность прикоснуться к богатой истории Барнаула и окунуться в атмосферу ушедшей эпохи.
Иван Платонов – имя, неразрывно связанное с историей Барнаула. Потомок дворянского рода был не только успешным купцом, но и щедрым меценатом, оказывавшим поддержку учебным заведениям и больницам города. Летом Платонов любил проводить время на даче в Зудилово. Она стала местом притяжения для светского общества. Здесь, среди живописных пейзажей, гости наслаждались прогулками, спортивными играми, верблюжьими и лошадиными скачками, купанием и, конечно же, балами и маскарадами.
В 1929 году на месте дачи открыли дом отдыха. Сегодня санаторий "Сосновый бор" с гордостью продолжает традицию и приглашает желающих окунуться в атмосферу XIX века на Платоновском балу.
Вечер, полный изысканного очарования
Гостей бала ждут не только танцы под живую музыку, но и праздничное застолье. Вы сможете почувствовать себя участником эпохи, наслаждаясь атмосферой ушедшего времени. А еще – прекрасно провести время, получить элементарные навыки искусства Терпсихоры и заглянуть в свое будущее, разложив "Пасьянс судьбы".
Программа:
- праздничное застолье с купеческими блюдами;
- танцы (вальс, мазурка, полька) – окунитесь в ритм эпохи;
- выступление артистов, творческих коллективов, музыкантов;
- конкурсы и розыгрыш ценных подарков, которые добавят вечеру нотку азарта и веселья.
Дресс-код
Форма одежды – изысканная, вечерняя. Для кавалеров – костюм, для дам – платье. А если вы решитесь на исторический образ XIX века, вас ждут ценные подарки.
Встреча гостей начнется в 19:30, начало развлекательного мероприятия – в 20:00.
Узнать подробнее и забронировать места можно по телефонам:
- отдел продаж +7 (3852) 22-38-48;
- WhatsApp* +7-964-086-1920.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Sales@sb22.ru
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