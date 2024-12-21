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В Санкт-Петербурге чиновник вышел на уборку снега с огнеметом

Так он призывал коммунальщиков к слаженной работе

21 декабря 2024, 12:31, ИА Амител

Глава Северного муниципального округа Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. На своей странице в ВК чиновник опубликовал соответствующий ролик.

Так он призывал коммунальщиков к слаженной работе.

На видео чиновник сказал, что хотел бы убрать весь снег в городе таким образом, "но это – фантастика".

В беседе с телеграм-каналом "Ротонда" Куликов отметил, что огнемет для съемок ему одолжили "друзья, которые занимаются реконструкцией", а на уборку он с сотрудниками администрации вышел "в обеденный перерыв".

Несколько дней назад в Петербурге за ночь выпало более 20 см снега. Губернатор заявлял, что на уборку потребуется 12 дней. 

забавные истории Санкт-Петербург Уборка снега

Комментарии 3

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Кхм...

14:18:42 21-12-2024

Какие-то сказочные чиновники куда ни глянь. То ли их нам Абама с Бидоном заслали?..

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Musik

21:59:45 21-12-2024

В Питере тире пить.

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Гость

12:17:28 22-12-2024

Топить снег огнеметом, то же самое, что тушить бензин водой. Физика, ср. школа.

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