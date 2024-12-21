В Санкт-Петербурге чиновник вышел на уборку снега с огнеметом
Так он призывал коммунальщиков к слаженной работе
21 декабря 2024, 12:31, ИА Амител
Глава Северного муниципального округа Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. На своей странице в ВК чиновник опубликовал соответствующий ролик.
Так он призывал коммунальщиков к слаженной работе.
На видео чиновник сказал, что хотел бы убрать весь снег в городе таким образом, "но это – фантастика".
В беседе с телеграм-каналом "Ротонда" Куликов отметил, что огнемет для съемок ему одолжили "друзья, которые занимаются реконструкцией", а на уборку он с сотрудниками администрации вышел "в обеденный перерыв".
Несколько дней назад в Петербурге за ночь выпало более 20 см снега. Губернатор заявлял, что на уборку потребуется 12 дней.
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