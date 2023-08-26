В Санкт-Петербурге педофилы надругались над школьницами

Одного из подозреваемых уже задержали

26 августа 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге педофилы надругались над двумя школьницами, пишет РЕН ТВ.

Как рассказали источник издания, родители потерпевших уже подали заявления в полицию. Сначала к правоохранителям обратилась мать 7-летней дочери, которая сообщила, что ребенок стал жертвой преступника 23 августа. Чуть позже к стражам порядка поступило заявление о том, что на Большой Подъяческой улице мужчина надругался над 15-летней девочкой.

В первом случае злоумышленника уже задержали и завели на него уголовное дело. По второму инциденту проводят проверку, устанавливается личность подозреваемого.