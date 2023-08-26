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В Санкт-Петербурге педофилы надругались над школьницами

Одного из подозреваемых уже задержали

26 августа 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге педофилы надругались над двумя школьницами, пишет РЕН ТВ.

Как рассказали источник издания, родители потерпевших уже подали заявления в полицию. Сначала к правоохранителям обратилась мать 7-летней дочери, которая сообщила, что ребенок стал жертвой преступника 23 августа. Чуть позже к стражам порядка поступило заявление о том, что на Большой Подъяческой улице мужчина надругался над 15-летней девочкой.

В первом случае злоумышленника уже задержали и завели на него уголовное дело. По второму инциденту проводят проверку, устанавливается личность подозреваемого.

Происшествия дети Санкт-Петербург

Комментарии 3

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Гость

16:35:23 26-08-2023

Снова гости с юга? Кастрировать максимально болезненным способом, заставить выплатить компенсацию, возможно с диаспоры, и после отсидки вычеркнуть род из возможных посетителей России

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Гость

17:33:59 26-08-2023

Педофилов обязательно кастрировать надо.

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Гость

20:56:47 26-08-2023

Гость (17:33:59 26-08-2023) Педофилов обязательно кастрировать надо. ... Ага, как в классическом мультфильме: по самые уши.

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