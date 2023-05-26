В Санкт-Петербурге появилась "Дверь в Новосибирск"
Аналогичный объект поставили у Новосибирского краеведческого музея
26 мая 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На набережной реки Мойки появилась "Дверь в Новосибирск". Об этом сообщает НГС.
С 25 мая в Питере проходят Дни культуры Новосибирской области. Творческие коллективы выступают перед горожанами на крупных площадках.
Заглянуть в Новосибирск петербуржцы также могут через специальную дверь.
Аналогичную дверь, но только в Санкт-Петербург, установили в Новосибирске. Через неё сибиряки посылают приветы в Северную столицу.
16:54:15 26-05-2023
а фотки то сложно выложить?