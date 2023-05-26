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В Санкт-Петербурге появилась "Дверь в Новосибирск"

Аналогичный объект поставили у Новосибирского краеведческого музея

26 мая 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На набережной реки Мойки появилась "Дверь в Новосибирск". Об этом сообщает НГС.

С 25 мая в Питере проходят Дни культуры Новосибирской области. Творческие коллективы выступают перед горожанами на крупных площадках.

Заглянуть в Новосибирск петербуржцы также могут через специальную дверь.

Аналогичную дверь, но только в Санкт-Петербург, установили в Новосибирске. Через неё сибиряки посылают приветы в Северную столицу.

культура

Комментарии 1

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Гость

16:54:15 26-05-2023

а фотки то сложно выложить?

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