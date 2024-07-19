В Санкт-Петербурге пьяный водитель набросился с топором на полицейских
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
19 июля 2024, 14:15, ИА Амител
В Санкт-Петербурге пьяный водитель набросился с топором на автоинспекторов, сообщили в телеграм-канале ГАИ России.
Инцидент случился ночью 18 июля на бульваре Новаторов.
Наряд Госавтоинспекции остановил 37-летнего петербуржца с явными признаками опьянения и начал оформлять на него протокол. В этот момент мужчина завел авто и попытался скрыться, но ему помешал полицейский.
Затем водитель достал топор из-под сиденья и замахнулся на инспектора. "Воспользовавшись тем, что мастер топора отвлекся на выстрелы, инспектор применил газовый баллончик, после чего выхватил топор у нарушителя и задержал его", – рассказали в ведомстве.
Злоумышленника доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
14:25:46 19-07-2024
Культурная столица. Там каждый второй с топором
14:56:45 19-07-2024
В юэсэй давно решили эту проблему... Что не так-пуля в лобешник и точка... Полицейский это представитель ЗАКОНА...Необходимо расширить полномочия полиции...
14:57:08 19-07-2024
Прчти как у классика - Раскольниеов🙂
07:50:43 21-07-2024
Статейка заказная, видимо заказ от полицаев.
Я смотрел запись , нет там топора, и не было.
Зато был беспредел - наручники, и истязание задержанного.
Автору желаю за его ложь, попасть под молотки серопогонников.
И насладиться их беспределом.