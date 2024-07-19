В Санкт-Петербурге пьяный водитель набросился с топором на полицейских

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

19 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге пьяный водитель набросился с топором на автоинспекторов, сообщили в телеграм-канале ГАИ России.

Инцидент случился ночью 18 июля на бульваре Новаторов.

Наряд Госавтоинспекции остановил 37-летнего петербуржца с явными признаками опьянения и начал оформлять на него протокол. В этот момент мужчина завел авто и попытался скрыться, но ему помешал полицейский.

Затем водитель достал топор из-под сиденья и замахнулся на инспектора. "Воспользовавшись тем, что мастер топора отвлекся на выстрелы, инспектор применил газовый баллончик, после чего выхватил топор у нарушителя и задержал его", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.