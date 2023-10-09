В Санкт-Петербурге запретили возлагать цветы к консульству Израиля
Меру приняли в целях безопасности
09 октября 2023, 07:30, ИА Амител
8 октября жители Санкт-Петербурга несли цветы к консульству Израиля, но возложить им их не разрешили. Об этом пишет "Фонтанка".
Работавшие на месте полицейские объяснили ситуацию тем, что акция не согласована с собственником здания. Консульство находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda, который принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.
Причину недопуска людей с цветами объяснили целями безопасности, поскольку не исключены провокации.
Напомним, 7 октября боевики движения ХАМАС открыли огонь по Израилю. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны, а ХАМАС поддержали представители "Хезболлы".
07:45:19 09-10-2023
Израиль перешел в состояние войны --- нет войне
13:55:31 09-10-2023
Гость (07:45:19 09-10-2023) Израиль перешел в состояние войны --- нет войне... Вы ж*пу рвете за всех, наверное, кроме России?
08:11:38 09-10-2023
когда пугачиха попросится обратно?
10:43:26 09-10-2023
Гость (08:11:38 09-10-2023) когда пугачиха попросится обратно?... Пугачиха уже сбежала из Израиля вместе с голубым Галкиным, как только началось. Мерзотнейшая парочка.
08:51:07 09-10-2023
Проклятый пиндосский капитализм довел до сумасшествия евреев и арабов, как ранее хохлов и грузин!