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В Санкт-Петербурге запретили возлагать цветы к консульству Израиля

Меру приняли в целях безопасности

09 октября 2023, 07:30, ИА Амител

Санкт-Петербург / Фото: unsplash.com
Санкт-Петербург / Фото: unsplash.com

8 октября жители Санкт-Петербурга несли цветы к консульству Израиля, но возложить им их не разрешили. Об этом пишет "Фонтанка".

Работавшие на месте полицейские объяснили ситуацию тем, что акция не согласована с собственником здания. Консульство находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda, который принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development. 

Причину недопуска людей с цветами объяснили целями безопасности, поскольку не исключены провокации. 

Напомним, 7 октября боевики движения ХАМАС открыли огонь по Израилю. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны, а ХАМАС поддержали представители "Хезболлы".

Политика конфликт

Комментарии 5

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Гость

07:45:19 09-10-2023

Израиль перешел в состояние войны --- нет войне

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Матьваша

13:55:31 09-10-2023

Гость (07:45:19 09-10-2023) Израиль перешел в состояние войны --- нет войне... Вы ж*пу рвете за всех, наверное, кроме России?

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Гость

08:11:38 09-10-2023

когда пугачиха попросится обратно?

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Гость

10:43:26 09-10-2023

Гость (08:11:38 09-10-2023) когда пугачиха попросится обратно?... Пугачиха уже сбежала из Израиля вместе с голубым Галкиным, как только началось. Мерзотнейшая парочка.

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влад

08:51:07 09-10-2023

Проклятый пиндосский капитализм довел до сумасшествия евреев и арабов, как ранее хохлов и грузин!

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