В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Злоумышленники маскируют вывод средств через систему бесконтактной оплаты

25 сентября 2024, 18:59, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com

Злоумышленники заранее заботятся об обходе защитных банковских систем, и уже в половине случаев телефонного мошенничества они маскируют вывод похищенных средств переводом через систему бесконтактной оплаты, установленную на смартфоне самой жертвой. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Злоумышленники в 80% случаев используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы", – рассказал он.

Так, по оценкам Сбербанка, примерно половина похищаемых телефонными мошенниками средств сейчас выводится по следующей схеме: злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы (если оно еще не установлено) и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.

Далее аферисты сообщают жертве данные карты и код подтверждения из СМС, после чего человек самостоятельно вводит их в установленное приложение бесконтактной оплаты. Затем он вносит наличные (как собственные сбережения, в том числе снятые со счетов в разных банках, так и кредитные средства) через банкомат на карту мошенника, привязанную к приложению бесконтактной оплаты на своем телефоне.

В итоге внесение денег с такой карты идентифицируется как операция, совершенная владельцем мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют злоумышленники.

"Чтобы "перекрыть кислород" злоумышленникам, необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам, а также период охлаждения между их установкой на устройствах и активацией", – предлагает Кузнецов.