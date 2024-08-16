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В Сбере рассказали, где сибиряки тратят больше всего бонусов Спасибо

Одной из самых популярных категорией стали супермаркеты

16 августа 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KTFW2

Оплата телефоном. Эквайринг / Фото: freepik
Оплата телефоном. Эквайринг / Фото: freepik

В Сбере подсчитали, как жители Сибири чаще всего тратят свои бонусы от банка. После обновления программы лояльности СберСпасибо люди все чаще стали выбирать универсальную категорию начислений бонусов - "На все покупки".

Также в числе наиболее популярных категорий оказались "Супермаркеты", "Одежда и обувь", "Кафе и рестораны", "АЗС" и "Такси и каршеринг".

По объемам списаний бонусов в число наиболее популярных входит также категория "Аптеки и оптики" – только в июне за счет бонусов Спасибо жители регионов Сибири сэкономили почти 60 млн рублей на покупки в аптеках. А всего сибиряки благодаря программе лояльности сэкономили 756 млн рублей за месяц.

Больше всего бонусов в июне использовали жители Красноярского края – 186 млн. А новосибирцы лидируют в категории "Супермаркеты", где за счет бонусов Спасибо они сэкономили 107 млн рублей за месяц. В категории "АЗС" самые большие списания у омичей – 22 млн. Кузбасс в числе лидеров по списанию в категории "Одежда и обувь" - 12 млн. Томичи чаще всего используют бонусы Спасибо в супермаркетах (31 млн), магазинах одежды и обуви (7 млн) и кафе (6,5 млн).

Вот самые крупные покупки с бонусами Спасибо, которые были зафиксированы на Мегамаркете:

  • 190 тысяч бонусов – в Новосибирской области в одном чеке;
  • 146 тысяч – в Алтайском крае;
  • 129 тысяч – в Красноярском крае.

"Сбер постоянно работает над повышением качества своих сервисов и решений, чтобы они были удобными и практичными для наших клиентов. Например, программа лояльности СберСпасибо, позволяющая оплачивать покупки и услуги бонусами. Благодаря этому сибирякам удается экономить сотни миллионов рублей ежемесячно", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

После недавнего обновления программы лояльности клиенты Сбера могут ежемесячно выбирать до пяти категорий кешбэка, за которые будут начисляться повышенные бонусы.

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