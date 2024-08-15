В "Сбере" рассказали о ключевых словах мошенников

Цель преступников - оформлять займы через взломанные аккаунты

15 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/952828

Наиболее распространёнными видами мошенничества остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов или Банка России с просьбами перевести деньги на "безопасный счёт". Также злоумышленники часто представляются сотрудниками ФСБ и МВД и просят сообщить код из SMS, пишет ТАСС.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам о пяти ключевых фразах, которые используют мошенники: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счёт", "сообщите код из SMS / данные карты / паспорта / СНИЛС". Если вы услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем, сразу прекращайте общение — с вами говорит преступник.

Также всё ещё популярны схемы, при помощи которых мошенники пытаются получить доступ к личным кабинетам на государственных услугах. Кроме того, они любят звонить якобы от операторов сотовой связи с предложением продлить договор или якобы из Социального фонда России под предлогом перерасчёта пенсии.

Цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал госуслуг. Ведь взять кредит можно и другим путём.