В селе Алтайского края проложили 185 километров газовых сетей для подключения домов

С начала президентской программы догазификации природный газ в селе получили 767 абонентов

19 октября 2026, 11:00, ИА Амител

Специалист компании "Газпром газораспределение Барнаул" / Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

В селе Алтайском Алтайского края завершили строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 185 километров. Специалисты компании "Газпром газораспределение Барнаул" ввели сети в эксплуатацию. Теперь к ним технически могут подключиться 3563 домовладения.

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Для надежной подачи газа установили 35 специальных устройств, которые снижают давление в газопроводах до необходимого уровня.

Жители, которые подготовили свои дома к приему газа, уже переходят на новый вид отопления. Среди них — супруги Константин и Светлана Субботины. Оба живут в Алтайском с рождения, а собственный дом построили рядом с родителями. Пара вместе уже 23 года и воспитывает троих детей.

Константин 20 лет работает водителем в пожарной охране, а Светлана ведет домашнее хозяйство. До сентября семья обогревала жилье углем и дровами. За отопительный сезон уходило около 50 тысяч рублей. Особенно много хлопот печь доставляла Светлане, пока муж находился на смене.

"Забота об отоплении дома ложилась на меня: подкладывать уголь, следить, чтобы печь не погасла, чистить ее. Дом большой, топить приходилось постоянно. С газом стало гораздо проще", — рассказала Светлана Субботина.

Семья Субботиных / Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Дома подключают по президентской программе

Как сообщил главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов, газопроводы уже довели до границ 2,2 тыс. участков в Алтайском. Сейчас специалисты подключают дома, владельцы которых подготовили оборудование для приема топлива.

Работы также идут в других населенных пунктах региона. С 2021 года в Алтайском крае к газоснабжению по программе догазификации подключили более 24,7 тысячи домовладений, из них около 4,1 тысячи — с начала 2026 года.