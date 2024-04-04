В селе, глава совета которого проплыл в луже, побывали алтайские прокуроры
На данный момент уровень воды уже спал — паводковая ситуация стабилизировалась
04 апреля 2024, 20:59, ИА Амител
Представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции и социальных служб и муниципалитета посетили населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры следят за ликвидацией последствий подтопления паводком частных районов.
Как отметили в Солнечном, сейчас наблюдается спад уровня грунтовых вод. Гражданам разъяснили порядок обращения в органы власти для получения компенсации в результате подтопления. На месте проведено рабочее совещание для выработки дополнительных мер по минимизации последствий стихии.
В администрации Первомайского района также сообщили, что вода сохранилась лишь в самых низких точках Солнечного. Проблем для жизни людей она уже не создает.
В ведомстве добавили, что в Алтайском крае продолжает работать "горячая линия" по вопросам защиты прав граждан и получения оперативной информации о паводке.
Также граждане могут обратиться в органы прокуратуры по месту жительства или на горячую линию прокуратуры Алтайского края. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8(3852)222-017 помощником прокурора края Эндаковой Анной Александровной, круглосуточно по телефону: 89039476157 дежурным прокурором.
Напомним, что ранее глава поселка Солнечный Алексей Дуров проплыл по улице под музыку из "Пиратов карибского моря". Видео было снято некоторое время назад, однако стало широко распространяться в Сети лишь сегодня. Зампрокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев заявил, что раскручивают подобные кадры иноагенты.
21:40:05 04-04-2024
А что этот Глава зимой делал? Спал как сурок, весной проснулся!
05:57:32 05-04-2024
гость (21:40:05 04-04-2024) А что этот Глава зимой делал? Спал как сурок, весной проснул... Там постоянно много воды. Что Новый, что Солнечный построены на болотистом грунте, туда вода с полей скатывается.
22:35:40 04-04-2024
если на стене висит Столыпин - пиши пропало!!! тот ни чего хорошего не сделал... и эти ему подражают...!?
22:49:19 04-04-2024
Свою глупость не показывайте всем. Он должен зимой сжигать снег лазером, вывозить в Африку или около села сгребать, чтобы еще больше затопило?
07:45:11 05-04-2024
гость (22:49:19 04-04-2024) Свою глупость не показывайте всем. Он должен зимой сжигать с... Он, действительно, должен был чистить село и вывозить снег. А ещё он должен был не купаться, а помогать отводить воду, раз уж прошляпил. Ноу него говорящая фамилия
00:00:34 05-04-2024
Обязательно необходимо запретить размещение новых поселений и новое строительство в существующих, где регулярные затопления. Планомерно переносить затапливаемые населенные пункты на высокие места, если нет возможности защитить их от паводка экономически оправданными мерами.
07:50:18 05-04-2024
Гость (00:00:34 05-04-2024) Обязательно необходимо запретить размещение новых поселений ... Могли бы перед строительством насыпать нормальную подушку, но кому это было нужно. Что там с нашим земснарядом, еще фунициклирует?
00:15:26 05-04-2024
Все, кто обращается с обоснованными просьбами или, что страшнее, с предложениями наверх, все иноагенты.
00:41:54 05-04-2024
Ранее писали , затопление произошло из-за бездействие органов власти!!!!!Зампрокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев заявил, что раскручивают подобные кадры о затоплении иноагенты........ Ну все, сейчас будут мерещится иноагенты. Вот чё за хрень Шипиев болтаешь? Да человек просто с юмором. Вот и сделал ролик. Конечно, тут не смешно, когда людей затопило!!! Прокуратура Алтайского края, а как вы делали фото фейковое, все норм было . Все новости мелькали. Прокуратура сделали фейковое фото. Детский сад!!!
07:46:43 05-04-2024
Параскун (00:41:54 05-04-2024) Ранее писали , затопление произошло из-за бездействие органо... Ему не купаться надо было, а снег заранее вывозить. На месте владельцев коттеджей я бы с него через суд ущерб запросил.
09:09:31 05-04-2024
С полей, с огородов, с приусадебных участков, с обочин, он должен был вывозить снег!? Хорошо если он всю зиму чистил хотя бы две три улицы...! А больше средств думаю больше не было в с/с... Вы чё пишите чё попало!?
09:30:21 05-04-2024
а если еще недельку подождать, можно и на сухом асфальте фотки сделать!
09:38:57 05-04-2024
гость (09:30:21 05-04-2024) а если еще недельку подождать, можно и на сухом асфальте фот... Прокурорам, надо было недельку подождать, тогда точно можно иноагента припаять.