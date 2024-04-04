В селе, глава совета которого проплыл в луже, побывали алтайские прокуроры

На данный момент уровень воды уже спал — паводковая ситуация стабилизировалась

04 апреля 2024, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции и социальных служб и муниципалитета посетили населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры следят за ликвидацией последствий подтопления паводком частных районов.

Как отметили в Солнечном, сейчас наблюдается спад уровня грунтовых вод. Гражданам разъяснили порядок обращения в органы власти для получения компенсации в результате подтопления. На месте проведено рабочее совещание для выработки дополнительных мер по минимизации последствий стихии.

В администрации Первомайского района также сообщили, что вода сохранилась лишь в самых низких точках Солнечного. Проблем для жизни людей она уже не создает.

В ведомстве добавили, что в Алтайском крае продолжает работать "горячая линия" по вопросам защиты прав граждан и получения оперативной информации о паводке.

Также граждане могут обратиться в органы прокуратуры по месту жительства или на горячую линию прокуратуры Алтайского края. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8(3852)222-017 помощником прокурора края Эндаковой Анной Александровной, круглосуточно по телефону: 89039476157 дежурным прокурором.

Напомним, что ранее глава поселка Солнечный Алексей Дуров проплыл по улице под музыку из "Пиратов карибского моря". Видео было снято некоторое время назад, однако стало широко распространяться в Сети лишь сегодня. Зампрокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев заявил, что раскручивают подобные кадры иноагенты.