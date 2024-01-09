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В Сеть слили номер телефона актера из сериала "Слово пацана"

Исполнитель роли Зимы признался, что ему названивают каждые десять минут

09 января 2024, 06:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана"
Кадр из сериала "Слово пацана"

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в популярном сериале "Слово пацана", рассказал о том, что номер его телефона слили в Сеть. Об этом он заявил в интервью каналу "КИНОТВ".

"Мне буквально каждые десять минут, постоянно прозванивают, постоянно пишут", – сказал актер.

Он добавил, что его жизнь очень сильно изменилась после выхода сериала, поскольку люди стали узнавать его на улице. Актер признался, что сейчас он часто думает о том, как не сойти с ума из-за навалившейся известности.

Отметим, что ранее Лев Зулькарнаев исполнял роли в фильмах "Экспресс", "Шаляпин", "Коса", "Поехавшая", а также "Волшебный участок" и "Цербер", однако широкую популярность актер обрел именно после выхода "Слова пацана". 

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Комментарии 6

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Гость

06:55:01 09-01-2024

А сменить номер он не может

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Гость

07:29:31 09-01-2024

Гость (06:55:01 09-01-2024) А сменить номер он не может... Так тогда звонить перестанут ) и , прощай известность

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Гость

09:57:08 09-01-2024

Посмотрел две серии и далее смотреть данный "шедевр" было противно. А какой пиар вокруг раздували?!

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Гость

10:07:18 09-01-2024

Гость (09:57:08 09-01-2024) Посмотрел две серии и далее смотреть данный "шедевр" было пр... Отличный сериал, очень правдивый, очень напомнил Барнаул 80-х, но не для мамкиных сынулек конечно, им точно не зайдет такой фильм про то как их чуфанили :-)

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Гость

11:14:43 09-01-2024

Гость (10:07:18 09-01-2024) Отличный сериал, очень правдивый, очень напомнил Барнаул 80-... Полностью с вами согласен. Слово чушпана очень зашло гоблинам, для которых и было, собственно, снято...

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Гость

11:36:02 09-01-2024

Телефон слили...вон у Дзюбы слили так слили. А это так....не серьезно даже

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