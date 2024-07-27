В Сети появилось ранее неизвестное видео терактов 11 сентября

Американец японского происхождения выложил оцифрованное видео с кассеты

27 июля 2024, 06:33, ИА Амител

Появилось новое видео с терактов 11 сентября 2001 года, где подробно видны обрушения двух башен Всемирного торгового центра. Снял катастрофу американец японского происхождения Кей Сугимото на Sony VX2000 с телеконвертером с крыши одного из домов. Видео он выложил на YouTube. В комментариях фотограф ответил, почему не выкладывал его раньше.

"Я убирался в шкафу и нашел коробки, полные кассет Hi-8, Digital-8 и DV. При попытке воспроизвести их я заметил, что, возможно, около трети из них размагнитились и были либо пустыми, либо страдали от серьезного повреждения данных. После поиска информации в интернете я узнал, что видеокассеты не застрахованы от старения, даже если хранятся в идеальных условиях, поэтому я лихорадочно начал их оцифровывать. Поэтому я просто загружаю видео сейчас", – рассказал Сугимото.На данный момент это единственная запись с обрушением в хорошем качестве, показывающая масштаб трагедии, в которой погибло почти 3000 человек. Число раненых превысило 6000. А из-под завалов удалось вытащить лишь 12 человек.