В Севастополе после атаки ВСУ погибли взрослый и ребенок

За медицинской помощью обратились 22 человека

23 июня 2024, 17:40, ИА Амител

Свеча. Память / Фото: unsplash.com

Два мирных жителя, один из них двухлетний ребенок, погибли после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", – написал он, заявив, что мобилизованы все силы.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 22 человека. По словам Развожаева, военные отразили ракетную атаку на Севастополь, уничтожив пять воздушных целей, но их осколки упали в прибрежной зоне.