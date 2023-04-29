Пострадавших нет

29 апреля 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/razvozhaev

В Севастополе загорелся резервуар с топливом после попадания беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. Площадь пожара составила около 1000 кв. м, ему присвоили четвёртый ранг. На месте работают 18 пожарных расчётов, также ожидается пожарный поезд.

"60 огнеборцев доблестно сражаются с огнём", – отметил Развожаев.

Гражданским объектам тем временем ничего не угрожает. Пострадавших нет.