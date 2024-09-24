В СГК ответили на претензии бийчан к цвету горячей воды

Ситуация стандартна для периода пусковых работ отопительной системы

24 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В бийском филиале СГК ответили на претензии жителей города к цвету горячей воды. Как сообщает "Деловой Бийск", там объяснили, что ситуация не удивительна для периода пусковых работ в начале отопительного сезона.

Как отмечает издание, на проблему пожаловалась жительница района "Мать и дитя". По ее словам, уже несколько дней у нее бежит горячая вода желтого цвета.

"В период пусковых работ (начало ОЗП) наблюдается вброс твердых взвесей в краны ГВС. Причем основное количество взвесей попадает к потребителям из внутридомовых систем. В прошедшие выходные основной запуск ресурса в домах прошел и сейчас массовых вбросов взвесей в горячую воду уже быть не должно. Сегодня жалоб уже меньше", – заявили в СГК.

Вместе с тем жителей призвали звонить в диспетчерскую СГК по телефону 42-23-63, если такое явление сохранится в течение следующих нескольких суток.