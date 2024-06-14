В Шебекино в результате обстрела обрушился подъезд многоэтажки
Под завалами могут находиться дети
14 июня 2024, 20:45, ИА Амител
Обрушившийся подъезд / Фото: канал Вячеслава Гладкова
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации ТАСС, всего обрушились 15 квартир. Гладков заявил, что МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. Число пострадавших выросло до пяти. На месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники.
Людей с верхних этажей снимают с помощью автовышек. Под завалами могут находиться люди, в том числе и дети.
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