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В Шерегеше планируют установить рекорд по длине флага

Длина полотна составила 1,7 километра

16 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Шерегеше 16 декабря попытаются установить очередной рекорд России.

Как передает корреспондент amic.ru, на горе Зеленой с верха до низа разворачивают российский флаг протяженностью 1,7 километра.

В мероприятии участвует множество человек, несмотря на 18-градусный мороз и сильный ветер.

Шерегеш знаменит своими массовыми спусками в купальниках и различных нарядах. Они уже ставили рекорды России и Гиннесса.

Туризм Хорошие новости рекорды

Комментарии 2

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Гость

15:55:10 16-12-2023

Там бабёшки в трусах ездят, а они флаг РФ постелили.

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Аноним

18:11:31 16-12-2023

Была там, флаг держала 😌, условия наихудшие 😍, бедные школьники стояли 4 часа на лютом морозе, когда обещяли всего один 👍

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