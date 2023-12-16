В Шерегеше планируют установить рекорд по длине флага
Длина полотна составила 1,7 километра
16 декабря 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Шерегеше 16 декабря попытаются установить очередной рекорд России.
Как передает корреспондент amic.ru, на горе Зеленой с верха до низа разворачивают российский флаг протяженностью 1,7 километра.
В мероприятии участвует множество человек, несмотря на 18-градусный мороз и сильный ветер.
Шерегеш знаменит своими массовыми спусками в купальниках и различных нарядах. Они уже ставили рекорды России и Гиннесса.
15:55:10 16-12-2023
Там бабёшки в трусах ездят, а они флаг РФ постелили.
18:11:31 16-12-2023
Была там, флаг держала 😌, условия наихудшие 😍, бедные школьники стояли 4 часа на лютом морозе, когда обещяли всего один 👍