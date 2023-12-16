В Шерегеше планируют установить рекорд по длине флага

Длина полотна составила 1,7 километра

16 декабря 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Шерегеше 16 декабря попытаются установить очередной рекорд России.

Как передает корреспондент amic.ru, на горе Зеленой с верха до низа разворачивают российский флаг протяженностью 1,7 километра.

В мероприятии участвует множество человек, несмотря на 18-градусный мороз и сильный ветер.

Шерегеш знаменит своими массовыми спусками в купальниках и различных нарядах. Они уже ставили рекорды России и Гиннесса.