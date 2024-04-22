В Шерегеше пьяный водитель наехал на пешеходов, два человека погибли

Инцидент произошел ранним утром 21 апреля

22 апреля 2024, 18:26, ИА Амител

Автомобиль после ДТП / Фото: unsplash.com

Пьяный водитель наехал на пешеходов в поселке Шерегеш Кемеровской области. По информации СУ СК по Кемеровской области, два человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 21 апреля. По версии следователей, водитель наехал на людей, которые шли по проезжей части в попутном направлении. Под колеса попали трое 23-летних пешехода – один скончался на месте, еще один – в больнице. Единственный выживший остается в больнице.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент дорожно-транспортного происшествия фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Водителя задержали, решается вопрос о его аресте.