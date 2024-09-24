В Шипуновском районе установили бюст Героя России Алексея Пащенко

Его память увековечили при поддержке "Единой России"

24 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Бюст Героя России Алексея Пащенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В с. Шипуново установили первый в Алтайском крае бюст Героя России – участника специальной военной операции Алексея Пащенко. Увековечить память старшего лейтенанта землякам предложили шипуновские единороссы в рамках партийного проекта "Историческая память".

Алексей Пащенко родился 9 октября 1985 года в с. Бобровка Шипуновского района, окончил Шипуновскую среднюю школу им. А. В. Луначарского. А после – Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Ленинградской области, был командиром разведывательной роты разведывательного батальона. Через несколько лет уволился в запас. С началом спецоперации вернулся в армию. И в течение года воевал против ВСУ.

Погиб Алексей в Харьковской области 8 января 2023 года, прикрывая от вражеского огня отход своих бойцов. Они успели уничтожить украинский танк, расчет ПТУР, пулеметы и живую силу противника. Звание Героя России Алексей получил посмертно. Его похоронили 3 февраля 2023 года в с. Бобровка Шипуновского района.

"У Алексея Сергеевича растет сын Вова. В Шипуново живут его родители. В октябре Герою РФ исполнилось бы 39 лет. Он встал на защиту Родины и своей семьи. Он не спрятался за чужие спины и вызвал огонь на себя. Такие солдаты и офицеры, как Алексей Пащенко, победят в этой войне. А сам он теперь будет улыбаться землякам с постамента, жить в их памяти и служить примером подрастающему поколению", – сказала сенатор РФ Наталья Кувшинова.Местное отделение "Единой России" объявило сбор предложений земляков по увековечиванию памяти бойца. Инициатива получила большой отклик. В приемную поступило более 150 звонков от людей, знавших Алексея, уточнил исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Сергей Белов.

На открытии бюста 19 сентября в Шипуново побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС и секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко и Наталья Кувшинова. Приехали сослуживцы бойца.

Открытие бюста Героя России Алексея Пащенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Сегодня мы вновь стали свидетелями того, как наши ребята вместе со всей страной делают все, чтобы фашизм был побежден. Подвиг, который совершил наш шипуновский Алеша, – пример того, что русского солдата не победить. Алексея нет, но память о нем будет жить вечно. Это пример для ребят, которые с ним служили и продолжают его дело, пример для всей молодежи", – сказал Александр Романенко.

В мае этого года по инициативе главы Шипуновского района и секретаря местного отделения "Единой России" Татьяны Дороховой имя Алексея Пащенко присвоили военно-патриотическому клубу морской пехоты "Витязь" Шипуновской средней школы им. А.В. Луначарского.