В школах Барнаула появится новый предмет

Прошедшие курс ОБЗР будут иметь базовые знания, которые позволят им лучше адаптироваться в рядах защитников Родины

03 марта 2024, 13:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Барнаула обсудили введение в школьную программу нового предмета — "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Он заменит уже ставшее привычным ОБЖ. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Как объяснила зампред комитета по образованию Наталья Михальчук, задача предмета – воспитание патриотизма, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Также курсы станут отличной подготовкой к службе в армии и помогут быстрее адаптироваться к выполнению служебных задач.

Новый предмет введут с 8 по 11 класс в 88 барнаульских школах. В мэрии добавили, что сейчас педагоги проходят курсы переподготовки, а работу над учебником для предмета продолжает рабочая группа в контакте с Минобороны и МЧС.