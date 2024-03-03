В школах Барнаула появится новый предмет
Прошедшие курс ОБЗР будут иметь базовые знания, которые позволят им лучше адаптироваться в рядах защитников Родины
03 марта 2024, 13:15, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили введение в школьную программу нового предмета — "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР). Он заменит уже ставшее привычным ОБЖ. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Как объяснила зампред комитета по образованию Наталья Михальчук, задача предмета – воспитание патриотизма, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. Также курсы станут отличной подготовкой к службе в армии и помогут быстрее адаптироваться к выполнению служебных задач.
Новый предмет введут с 8 по 11 класс в 88 барнаульских школах. В мэрии добавили, что сейчас педагоги проходят курсы переподготовки, а работу над учебником для предмета продолжает рабочая группа в контакте с Минобороны и МЧС.
14:22:47 03-03-2024
Надеюсь, дожить до светлых времён, когда в школах уберут всякую шелуху ненужную и введут предмет "логика", который когда-то давно уже был школьным предметом.
Желательно, с самого первого класса.
18:02:42 03-03-2024
Гость (14:22:47 03-03-2024) Надеюсь, дожить до светлых времён, когда в школах уберут вся... как у нас логику вели, лучше не надо. Но, согласен с тем, что нужно очистить школьную программу от новомодной шелухи
13:02:58 04-03-2024
Гость (18:02:42 03-03-2024) как у нас логику вели, лучше не надо. Но, согласен с тем, чт... ее еще в 50-х отменили. где она у вас была и по каким учебникам?
11:34:20 04-03-2024
Гость (14:22:47 03-03-2024) Надеюсь, дожить до светлых времён, когда в школах уберут вся...
ну и зачем она нужна? муть полная. Логическая (математическая) бурда. Школьники выбирают гуманитарные науки, и это правильно. За гуманитариями - будущее, как бы там не изощрялись с точными науками, продвигая их
14:28:21 03-03-2024
А что изменилось, кроме названия курса? Такой предмет и сейчас есть.
14:48:08 03-03-2024
Патриотизм не воспитывают, а своим примером показывают . Хе-хе
09:11:23 04-03-2024
Бартоломео (14:48:08 03-03-2024) Патриотизм не воспитывают, а своим примером показывают . Хе-... не у всех хватает денег на жизнь государственного патриота. Обучение детей в западном вузе и домик в теплой европейской стране дорого стоят.
17:26:13 04-03-2024
Бартоломео (14:48:08 03-03-2024) Патриотизм не воспитывают, а своим примером показывают . Хе-... Ооо, у нас в художке одна преподаватель, каждый урок патриотичные темы поднимает, реально, лучше чем в общеобразовательной школе, хотя не должна как бы, не её задача, ну интересно)
15:31:11 03-03-2024
Возвращают нвп?
18:33:51 03-03-2024
В век информационных технологий, ребенок сам найдет информацию, от этих нововведений страдает только обучение, дети недополучают полезных знаний, ну этой стране не нужны учёные, ей нужны патриоты, путь обозначен назад в прошлое.
09:30:53 04-03-2024
Гость (18:33:51 03-03-2024) В век информационных технологий, ребенок сам найдет информац... Информацию может он и найдет, а практику?
10:22:18 04-03-2024
Задача предмета – воспитание патриотизма.Хрень всё это какой патриотизм????.Все кто кричат об этом их семьи живут за границей,пусть для начала своим примером покажут что они патриоты не на словах а на деле (лечение только в наших больницах и поликлиниках,зарплаты как у простых граждан 20-30.000 руб,если машина то только российского производства ,пенсии 10-20.000 руб.и т.д и т.п) .Вот тогда я посмотрю останется у них патриотизм или нет????.
12:51:07 04-03-2024
А можно математику, физику, русский, литературу больше преподавать? Можно убрать все лишнее. Патриотическое воспитание конечно нужно, но включить его в ОБЖ или, как у нас было НВП. Из современных предметов - уникальным считается развитие ментальных навыков: память, математика (успеваемость по всем предметам взлетает в разы). Доп.занятия по робототехнике и управление дронами, шахматы.
10:29:12 05-03-2024
"задача предмета – воспитание патриотизма".
Отдельные уроки патриотизма возможно не нужны. Должны быть честными все образование, все воспитание, вся жизнь. Бесполезны уроки морали, патриотизма для детей в аморальной реальной жизни взрослых.