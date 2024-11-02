В Сибири "черные риелторы" похитили женщину и увезли фермеру на Алтай
Сибирячку не менее недели держали под воздействием алкогольных и наркотических средств
02 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
В Красноярске задержали "черных риелторов", похитивших женщину с целью завладения ее имуществом, сообщает региональный СК.
В августе 2024 года двое местных жителей познакомились с 35-летней женщиной, которая рассказала новым знакомым о намерении продать жилой дом.
"В целях завладения ее недвижимым имуществом подозреваемые путем обмана под предлогом совместного употребления алкогольных напитков похитили женщину, привезли в квартиру одного из фигурантов и удерживали не менее недели под воздействием алкогольных и наркотических средств. Склонили подписать документы, необходимые для регистрации права собственности на жилой дом, на одного из фигурантов", – отметили в ведомстве.
Затем красноярцы перевезли женщину в Республику Алтай и оставили на ферме у местного жителя в селе Турочак.
"Из-за плохого самочувствия женщину поместили в больницу. После лечения она вернулась в Красноярск и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении".
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