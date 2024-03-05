В Сибири две девочки разбились на плюшке, катаясь с горы возле завода
Одна лежит в реанимации, а вторая – в травматологии
05 марта 2024, 17:40, ИА Амител
В Новосибирской области школьницы 14 и 15 лет разбились, катаясь на плюшке с горы, пишет "КП-Новосибирск". Инцидент произошел 2 марта в Искитиме.
"Эта гора находится на территории завода. Там все катаются. Есть определенный маршрут без деревьев и вот по нему ездить безопасно. Девочки приехали на гору с бабушками", – рассказали местные жители.
Сначала девочки катались по уже накатанному спуску. А потом, судя по всему, решили разведать другой маршрут, где начинается лес. В итоге подростки на всей скорости влетели в дерево.
"Одна девочка лежит в реанимации, вторая – в травматологии. У одной из них сломано бедро и таз", – сообщил источник издания.
В региональной прокуратуре начали проверку с целью выяснить, какие меры принимала администрация Искитимского района по несанкционированной горке.
19:47:07 05-03-2024
А почему, чтобы не искать виноватых, которые не причем, выставить счет родителям, как у нас всегда страдают автомобилисты, и на них счет за мед помощь повесить
23:51:04 05-03-2024
Зато очень грамотный закон по горкам приняли, какой год уже последствия расхлебываем...
10:20:53 06-03-2024
Администрацию виноватят? Ну бред же. Администрация должна отвечать за рукотворное - тротуары, колодцы и т.п. А за природное - деревья, овраги, горы, реки и озера должны отвечать мозги пострадавших. Сдуру можно хоть где убиться. Всю природу не огородить, на каждые 100 метров сотрудника администрации не поставишь. В советском детстве сами отвечали за свои поступки, в том числе разбивались о такие деревья. Один разобьётся, тысячи узнают и поберегутся. Помню, на Южном на озере Варежка внизу спуска с крутой горки толстая одинокая берёза стояла. У кого были мозги, старались объехать, кто дурачок, плющились об эту березу