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В Сибири мать двоих детей родила дочку и выкинула в мусорный контейнер

За убийство младенца женщине грозит весьма мягкое наказание – ограничение свободы, принудительные работы, либо до пяти лет лишения свободы

01 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Мусорные контейнеры / Фото: omsk.sledcom.ru
Мусорные контейнеры / Фото: omsk.sledcom.ru

В Омской области женщина упаковала новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер, сообщает региональный СК.

Тело девочки обнаружили 18 декабря 2023 года в Омске. Следствие провело кропотливую работу, чтобы установить мать ребенка.

"Была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 30-летняя мать двоих детей. Сравнительный анализ взятого у нее образца буккального эпителия подтвердил ее родство с новорожденной девочкой", – рассказали в ведомстве.

Женщина пояснила, что ребенок был нежеланным: после домашних родов в ванной она дождалась, когда девочка захлебнется в воде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Следствие хочет отправить женщину под домашний арест. Ей грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

Ранее в Крыму пьяная женщина задушила и выбросила ребенка, за это ее отправили на 1,5 года в колонию-поселение.

Убийство дети омская область

Комментарии 12

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Гость

15:06:19 01-02-2024

Патриоток с такой производительностью нельзя садить.

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Гость

15:16:57 01-02-2024

еще даже аборты не запретили, а уже жесть случается. С запретом такой дичи будет в разы больше.

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Гость

15:21:50 01-02-2024

Изверг, а не человек, уж тем более не женщина! И двух детей надо отобрать от такой человекоубийцы!

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Гость

15:29:44 01-02-2024

Женщина пояснила, что ребенок был нежеланным: после домашних родов в ванной она дождалась, когда девочка захлебнется в воде.--- ну вот это что?!... Да за такое пожизненного в одиночке мало будет.

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Коля45

15:52:55 01-02-2024

Гость (15:29:44 01-02-2024) Женщина пояснила, что ребенок был нежеланным: после домашних... Для нежеланных детей, придуманы презервативы, если какая та шаболда пренебрегла резинками и противозачаточными, то пусть потом думает о последствиях.

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Гость

16:24:17 01-02-2024

никакие контрацептивы не являются 100% средством!!! пора бы это знать, да еще может не быть задержки месячных даже при беременности. все такие спецы прям...

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гость

16:39:49 01-02-2024

Гость (16:24:17 01-02-2024) никакие контрацептивы не являются 100% средством!!! пора бы ... Отличное оправдание

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Гость

16:49:55 01-02-2024

Лучше бы отказ подписала. И ребеночек бы остался жить,да и приемных родителей нашли.

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Гость

18:32:29 01-02-2024

Гость (16:49:55 01-02-2024) Лучше бы отказ подписала. И ребеночек бы остался жить,да и ... Если бы она подписала отказ, то платила бы алименты. И на долю в жилье этот ребенок имел бы право. Лучше бы были бэби-боксы, гарантирующие анонимность. Но увы, не с нашим счастьем.

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Гость

20:20:58 01-02-2024

Что ребёнок, вот если бы беспризорного кота из вагона выпустила, тогда наказали бы сурово!

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Гость

00:21:46 02-02-2024

Гость (20:20:58 01-02-2024) Что ребёнок, вот если бы беспризорного кота из вагона выпуст... и в одном носке

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Саша34

13:45:40 02-02-2024

Весьма мягкое наказание и всё потому-что дырка между ног. А будь она мужчиной то наказание было бы жесткое. Дискриминация за наличия жала между ног, бабы педофилки избегают наказания либо более легкое. С мужиками понятно, ведь аргумент железный, это яйца. Убила ребенка наказание мягкое, убил ребенка наказание жесткое. Убила мужчина избежала наказания так как у неё дети, убил мужчину сел на долгие годы

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