В Сибири мать двоих детей родила дочку и выкинула в мусорный контейнер

За убийство младенца женщине грозит весьма мягкое наказание – ограничение свободы, принудительные работы, либо до пяти лет лишения свободы

01 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Мусорные контейнеры / Фото: omsk.sledcom.ru

В Омской области женщина упаковала новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер, сообщает региональный СК.

Тело девочки обнаружили 18 декабря 2023 года в Омске. Следствие провело кропотливую работу, чтобы установить мать ребенка.

"Была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 30-летняя мать двоих детей. Сравнительный анализ взятого у нее образца буккального эпителия подтвердил ее родство с новорожденной девочкой", – рассказали в ведомстве.

Женщина пояснила, что ребенок был нежеланным: после домашних родов в ванной она дождалась, когда девочка захлебнется в воде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Следствие хочет отправить женщину под домашний арест. Ей грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

Ранее в Крыму пьяная женщина задушила и выбросила ребенка, за это ее отправили на 1,5 года в колонию-поселение.