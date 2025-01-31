В Сибири на 33% выросло число умных домофонов "Ростелекома"

С их помощью жильцы могут удаленно открывать дверь и видеть посетителя в мобильном приложении

31 января 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHrvkWC

Умный домофон и приложение на смартфоне / Фото: "Ростелеком"

В 2024 году в Сибири увеличилось количество умных домофонов от "Ростелекома" на 33%. На данный момент они установлены в 939 многоквартирных домах, имеющих доступ более чем в 2800 подъездов.

"Умный домофон" – востребованное решение в экосистеме "Ключ Ростелеком". С его помощью можно удаленно открыть входную дверь через мобильное приложение, видеть посетителей благодаря встроенной камере и проводить аудио- и видеозвонки. Для удобства жильцов предусмотрена функция временных кодов доступа для гостей и курьеров.

Видеозаписи с домофона хранятся в облаке от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа. Доступ к ним пользователи получают через личный кабинет в приложении "Ключ Ростелеком".

"Мы ежегодно отмечаем рост спроса на нашу умную домофонию, так как сервис позволяет повысить уровень комфорта и безопасности в жилых домах, ограничить доступ в подъезды посторонним лицам", – сказал вице-президент, директор новосибирского филиала "Ростелекома" Николай Зенин.И отметил, что опция доступна как для новостроек, так и для домов старого жилого фонда.

Экосистема "Ключ" – это несколько цифровых решений для дома, включая "Умный доступ (СКУД)", "Умные счетчики", "Умный шлагбаум" и "Видеонаблюдение".

Подробнее читайте на сайте "Ростелекома".

ПАО "Ростелеком"

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