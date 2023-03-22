В Сибири на крыльце школы разделали барана

Утром ребёнок увидел происходящее и подумал, что убивают собаку

22 марта 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети

В Кемеровской области работники разделали тушу барана на крыльце школы, которую ремонтируют, сообщает "Сибдепо".

Инцидент произошёл 21 марта в Междуреченске на территории лицея № 20.

"Строители подвесили животное и начали его разделывать. Мужчина подошёл к работникам с вопросами, почему они это делают на глазах у всех. После этого завешали действо чёрным полиэтиленом", – рассказали в соцсетях.

Жительница одного из соседних домов пояснила изданию, что утром её ребёнок увидел происходящее на крыльце и подумал, что убивают собаку. Женщина сообщила об этом в паблике, а один из подписчиков сходил и проверил. После мужчина рассказал, что разделывают тушу барана, причём "строители очень грубо отреагировали на его замечание, стали ругаться".

В администрации города сообщили, что в лицее действительно проводятся ремонтные работы, но расчленение барана не подтвердили.