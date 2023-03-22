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В Сибири на крыльце школы разделали барана

Утром ребёнок увидел происходящее и подумал, что убивают собаку

22 марта 2023, 09:24, ИА Амител

Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети
Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети

В Кемеровской области работники разделали тушу барана на крыльце школы, которую ремонтируют, сообщает "Сибдепо".

Инцидент произошёл 21 марта в Междуреченске на территории лицея № 20.

"Строители подвесили животное и начали его разделывать. Мужчина подошёл к работникам с вопросами, почему они это делают на глазах у всех. После этого завешали действо чёрным полиэтиленом", – рассказали в соцсетях.

Жительница одного из соседних домов пояснила изданию, что утром её ребёнок увидел происходящее на крыльце и подумал, что убивают собаку. Женщина сообщила об этом в паблике, а один из подписчиков сходил и проверил. После мужчина рассказал, что разделывают тушу барана, причём "строители очень грубо отреагировали на его замечание, стали ругаться".

В администрации города сообщили, что в лицее действительно проводятся ремонтные работы, но расчленение барана не подтвердили.

Комментарии 15

  • Просто не догадались сразу завесить чёрным полиэтиленом,коего на стройке в большом количестве.
    22 марта, Гость   Ответить
  • ну у них же праздник
    22 марта, Гость   Ответить
  • В Тулу со своим самовар не ездят.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы неправильно применили пословицу. Правильная пословица для этого случая: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят".
    22 марта, Гость   Ответить
  • В Тулу со своим самовар не ездят.----- Это значит с бабой своей по курортам не ездят.
    22 марта, Гость   Ответить
  • На базаре, видимо, никогда не был, где толстый усатый мясник лихо рубит топором нежных коровушек, хрюшек и барашков. И кровищща летит повсюду. А запах! Свежее мясо прям с ног сшибает. Что-то я размечтался, шашлыка на природе захотелось.
    22 марта, Гость   Ответить
  • "На базаре, видимо, никогда не был, где толстый усатый мясник лихо рубит топором нежных коровушек, хрюшек и барашков. И кровищща летит повсюду." - Гость, не путайте рынок, где это здание предназначено для разделки туш животных и торговли сырым мясом, и детей там не так много ходят, и крыльцо школы, общественного здания предназначенного совершенно для других целей, и явно не для разделки мяса. А вдруг строителям в туалет приспичит, они на крыльце его устроят? А вы будете писать, что дети обоссанные углы зданий видели, значит все в порядке? А кровь с крыльца эти строители тоже смоют или школьники по лужам крови там ходить будут? Или вы ждете, чтобы по всем улицам начали баранов разделывать? Только тогда спохватитесь, что это нарушение общественных норм поведения? А потом все начинают удивляться, как дети в школах своих сверстников режут.
    22 марта, Гость   Ответить
  • исабек что ли попутал,
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, По вашей логике этим бараном можете оказаться в следующий раз Вы?!
    22 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, По вашей логике этим бараном можете оказаться в следующий раз Вы?!" - По моей логике надо заниматься различными действиями в предназначенных для этого местах. Крыльцо школы НЕ предназначено для разделки барана. Это нарушение не только санитарных норм, но и общественных норм поведения. И если взрослые ничего не делают, чтобы нарушителей общественных норм призвать к ответу, включая ,например, штраф, то дети видя этот пример, тоже считают нормальным нарушать общественные нормы поведения на своем уровне, начиная от травли своих одноклассников и заканчивая их же убийством. В последнее время примеров этого более чем достаточно, или вы думаете дети в одночасье становятся преступниками, все с малого начинается. И пример им подают взрослые, как это не печально.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Не чего шариться по стройкам детям, следите за своими детьми лучше. А школу вам сдадут красивую и новую без пятен крови на крыльце. Ну или как вариант идите ремонтировать шкулу сами, а то за гроши лишний раз кирпич боитесь поднять, свесили все на приезжих, нашли золушек. Ну так не лезьте тогда туда, а то тыквой придавит вашу психику. А то ишь крепостных завели дай пруток вам еще помахать по спинам....
    22 марта, Гость   Ответить
  • Какие все нежные. Я вырос в Алтайском крае в селе. С 8 лет помогал разделывать свинью. С 13 лет сам резал свинью. В Китае был несколько раз. Там дети чуть ли не с рождения присутствуют при забое баранов и помогают взрослым.
    22 марта, Гость   Ответить
  • С 8 лет помогал разделывать свинью. С 13 лет сам резал свинью. ---- И как учителя относились, кто му что ты на крыльце школы резал свинью? Просили кусочек?
    22 марта, Гость   Ответить
  • А гостям из диких кишлаков хозяева не очень мешают? Или скоро этих хозяев тоже начнут, на школьном крыльце...
    22 марта, Гость   Ответить
  • "Ну или как вариант идите ремонтировать шкулу сами, а то за гроши лишний раз кирпич боитесь поднять, свесили все на приезжих, нашли золушек. Ну так не лезьте тогда туда, а то тыквой придавит вашу психику. А то ишь крепостных завели дай пруток вам еще помахать по спинам...." - Гость, на стройке должны строить! А не баранов резать, не в кишлак приехали. Приезжие гости сами приехали, их сюда калачом не заманивали. Если их родная страна не хочет им обеспечивать рабочие места, то это не проблема населения нашей страны. Некоторые защищаемые вами "Золушки" наркотой, грабежами, крышеванием промышляют после рабочей смены, а еще наплевательским отношением к общественным нормам поведения. А то может они не только там барана разделывают, а то еще что и похуже делают. А выгодны эти "крепостные" только подрядчику, который их по дешевке нанял на стройку и за них ответственности не несет в плане техники безопасности. А без них как раз будет и зарплата выше местному населению. Да и страны из которых эти ""работяги" приехали начнут наконец то проблемы со своими рабочими местами решать внутри страны, а не на экономику РФ их сваливать.
    22 марта, Гость   Ответить
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