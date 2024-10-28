В Сибири накажут девочек, бросавших в памятник герою игрушки-липучки
Их обязали ухаживать за территорией возле мемориала, а также местом захоронения
28 октября 2024, 16:28, ИА Амител
В Кемерове правоохранители установили личность подростков, бросавших в памятник Герою Кузбасса игрушки-липучки, пишет "Сибдепо".
Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором девочки бросают липучки в памятник командиру учебного полка связи полковнику Игорю Якунину, расположенный на улице Патриотов. При этом подростки смеются и задаются вопросом, а будет ли им что-нибудь за это.
"Ими оказались три 15-летние школьницы. Они признались, что во время прогулки кидали игрушки в мемориал ради баловства", – рассказали в региональном МВД.
Девочки раскаялись и принесли извинения за свой проступок. Их поставили на внутришкольный учет, а также на профилактический учет в отделе полиции.
"Кроме того, до окончания учебного заведения их обязанностями будут уход за территорией у мемориала, а также местом захоронения Игоря Якунина", – отмечает издание.
Родителей привлекли к ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
16:54:01 28-10-2024
Может поймут теперь и родители тоже. Выросло поколение Next.
08:12:57 29-10-2024
все правильно.
08:15:25 29-10-2024
Кобылам надо работать уже, а не в липучки играть.
12:25:01 29-10-2024
В стране развелось идолопоклонство, а это, как говорит Бог - несчастье народа.
12:47:44 29-10-2024
Гость (12:25:01 29-10-2024) В стране развелось идолопоклонство, а это, как говорит Бог -... Это Он Вам лично говорит?
21:27:22 29-10-2024
Гость (12:47:44 29-10-2024) Это Он Вам лично говорит?... Почитай Главную книгу Бога, про идолопоклонство не извращённую попами.