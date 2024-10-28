В Сибири накажут девочек, бросавших в памятник герою игрушки-липучки

Их обязали ухаживать за территорией возле мемориала, а также местом захоронения

28 октября 2024, 16:28, ИА Амител

В Кемерове правоохранители установили личность подростков, бросавших в памятник Герою Кузбасса игрушки-липучки, пишет "Сибдепо".

Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором девочки бросают липучки в памятник командиру учебного полка связи полковнику Игорю Якунину, расположенный на улице Патриотов. При этом подростки смеются и задаются вопросом, а будет ли им что-нибудь за это.

"Ими оказались три 15-летние школьницы. Они признались, что во время прогулки кидали игрушки в мемориал ради баловства", – рассказали в региональном МВД.

Девочки раскаялись и принесли извинения за свой проступок. Их поставили на внутришкольный учет, а также на профилактический учет в отделе полиции.

"Кроме того, до окончания учебного заведения их обязанностями будут уход за территорией у мемориала, а также местом захоронения Игоря Якунина", – отмечает издание.

Родителей привлекли к ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".