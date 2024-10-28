НОВОСТИПроисшествия

В Сибири накажут девочек, бросавших в памятник герою игрушки-липучки

Их обязали ухаживать за территорией возле мемориала, а также местом захоронения

28 октября 2024, 16:28, ИА Амител

В Кемерове правоохранители установили личность подростков, бросавших в памятник Герою Кузбасса игрушки-липучки, пишет "Сибдепо".

Накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором девочки бросают липучки в памятник командиру учебного полка связи полковнику Игорю Якунину, расположенный на улице Патриотов. При этом подростки смеются и задаются вопросом, а будет ли им что-нибудь за это.

"Ими оказались три 15-летние школьницы. Они признались, что во время прогулки кидали игрушки в мемориал ради баловства", – рассказали в региональном МВД.

Девочки раскаялись и принесли извинения за свой проступок. Их поставили на внутришкольный учет, а также на профилактический учет в отделе полиции.

"Кроме того, до окончания учебного заведения их обязанностями будут уход за территорией у мемориала, а также местом захоронения Игоря Якунина", – отмечает издание.

Родителей привлекли к ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИПроисшествия
дети Кемеровская область

Комментарии 6

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Гость

16:54:01 28-10-2024

Может поймут теперь и родители тоже. Выросло поколение Next.

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горожанка

08:12:57 29-10-2024

все правильно.

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Гость

08:15:25 29-10-2024

Кобылам надо работать уже, а не в липучки играть.

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Гость

12:25:01 29-10-2024

В стране развелось идолопоклонство, а это, как говорит Бог - несчастье народа.

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Гость

12:47:44 29-10-2024

Гость (12:25:01 29-10-2024) В стране развелось идолопоклонство, а это, как говорит Бог -... Это Он Вам лично говорит?

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Гость

21:27:22 29-10-2024

Гость (12:47:44 29-10-2024) Это Он Вам лично говорит?... Почитай Главную книгу Бога, про идолопоклонство не извращённую попами.

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