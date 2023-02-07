В Сибири неизвестный "заминировал" суд и потребовал "миллион гривен"
Полиция не обнаружила взрывчатых веществ во время проверки здания
07 февраля 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: t.me/pressusd42
В Кузбассе в Кемеровский районный суд поступило сообщение о минировании здания, информирует в своём Telegram-канале объединённый пресс-центр судов региона.
"Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.
Правоохранители в ходе проверки не обнаружили взрывчатых веществ в здании суда.
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