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В Сибири неизвестный "заминировал" суд и потребовал "миллион гривен"

Полиция не обнаружила взрывчатых веществ во время проверки здания

07 февраля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: t.me/pressusd42
Фото: t.me/pressusd42

В Кузбассе в Кемеровский районный суд поступило сообщение о минировании здания, информирует в своём Telegram-канале объединённый пресс-центр судов региона.

"Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен", – говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе проверки не обнаружили взрывчатых веществ в здании суда.

Комментарии 6

  • гривен --- похоже на фейк
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Ну и чё? Не согласились чтоль? Надо было хоть рублями предложить взять... :D А так времени сколько потеряли, пока взрывчатку искали...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, и именно гривен. Кто-то хочет выглядеть "плохим хохлом".
    07 февраля, Гость   Ответить
  • только пиастры!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Просто весна в Сибири ранняя вэтом году..
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Обострения рано начались, значит ранняя будет весна...)) источник... перекидной календарь .
    07 февраля, Гость   Ответить
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