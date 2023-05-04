В Сибири охотник расстрелял пьяную компанию, залезшую в его дом и избившую жену
Двое парней скончались на месте, ещё двое выжили – сейчас находятся в реанимации
04 мая 2023, 16:45, ИА Амител
В Новосибирской области мужчина расстрелял сельчан, заявившихся к нему домой после ссоры в магазине, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент произошёл вечером 29 апреля в селе Толмачёво под Новосибирском. Мужчина пригласил в гости родственников и с братом жены пошёл за пивом.
"Встретили компанию из четырёх уже выпивших человек. Одному из них не понравилось, что мужчина был одет в камуфляжную форму. Конфликт перерос в драку", – рассказали изданию местные жители.
После этого компания заявилась домой к сибиряку – четверо парней в огороде избили его жену, сломали челюсть его родственнику, всем угрожали. Мужчина забежал в дом за охотничьим ружьём и расстрелял всю компанию, после вызвал скорую помощь.
Двое парней скончались на месте, ещё двое выжили – сейчас находятся в реанимации. Мужчину, скорее всего, ждёт суд по обвинению в "убийстве двух лиц" и "причинении тяжкого вреда здоровью". По мнению экспертов, следствие не посчитает действия сибиряка самообороной.
Ранее в Алтайском крае в суд отправили дело рубцовчанина, не захотевшего умирать от ножа и превысившего пределы самообороны.
17:07:42 04-05-2023
По заголовку прям сюжет драмы про героя-охотника. А по тексту - синева колхозная кучей порамсила по-соседски
17:14:53 04-05-2023
По описанию в статье, самооборона, а как было на самом деле разберётся следствие.
17:16:44 04-05-2023
Сколько живу столько и возмущает меня отношение к самообороне. Значит если тебя или близких в твоем же доме или даже на улице подонки убьют, то им лет по 5-6 дадут а если ты защищаясь их убьешь то тебе по максимуму дадут,
17:35:16 04-05-2023
по ногам стрелять надо было, а так, хоть мужик и прав судя по всему, но жизнь себе поломал
09:49:53 05-05-2023
Гость (17:35:16 04-05-2023) по ногам стрелять надо было, а так, хоть мужик и прав судя п... По ногам - потом всю жизнь с тебя будут кишки тянуть на лечение. Лучше наглушняк.
17:51:14 04-05-2023
Удобрил сибиряк землицу навозом.
18:30:18 04-05-2023
Одному из них не понравилось, что мужчина был одет в камуфляжную форму---Мощный повод!!!
07:12:02 05-05-2023
молодец,вот если бы таких валили как в штатах,жить легче бы стало. жалко срок теперь мужику светит.
07:19:32 05-05-2023
В его доме ломают челюсть его жене, а он должен орать, помогите и звонить в полицию. Как мужик он сделал все правильно, а следователю и судье, которые его посадят, за это воздастся
09:41:03 05-05-2023
Нападение группой лиц- человек был вправе применить оружие для самообороны. Так что следствие разберется.
09:48:51 05-05-2023
Мужик прав однозначно, жаль не всех уродов положил наглушняк.
11:50:04 05-05-2023
Я бы то же самое сделал. Лучше отсидеть за козлов, чем чтобы жена тебя считала ничтожеством. Мужика жаль. Но такие вот у нас в стране законы.
13:42:42 05-05-2023
Гость (11:50:04 05-05-2023) Я бы то же самое сделал. Лучше отсидеть за козлов, чем чтобы... По закону применить оружие против нападающей группы лиц можно. "Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия."