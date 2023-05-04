В Сибири охотник расстрелял пьяную компанию, залезшую в его дом и избившую жену

Двое парней скончались на месте, ещё двое выжили – сейчас находятся в реанимации

04 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области мужчина расстрелял сельчан, заявившихся к нему домой после ссоры в магазине, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл вечером 29 апреля в селе Толмачёво под Новосибирском. Мужчина пригласил в гости родственников и с братом жены пошёл за пивом.

"Встретили компанию из четырёх уже выпивших человек. Одному из них не понравилось, что мужчина был одет в камуфляжную форму. Конфликт перерос в драку", – рассказали изданию местные жители.

После этого компания заявилась домой к сибиряку – четверо парней в огороде избили его жену, сломали челюсть его родственнику, всем угрожали. Мужчина забежал в дом за охотничьим ружьём и расстрелял всю компанию, после вызвал скорую помощь.

Двое парней скончались на месте, ещё двое выжили – сейчас находятся в реанимации. Мужчину, скорее всего, ждёт суд по обвинению в "убийстве двух лиц" и "причинении тяжкого вреда здоровью". По мнению экспертов, следствие не посчитает действия сибиряка самообороной.

Ранее в Алтайском крае в суд отправили дело рубцовчанина, не захотевшего умирать от ножа и превысившего пределы самообороны.