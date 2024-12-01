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В Сибири отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

01 декабря 2024, 17:33, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Иркутске отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу, пишет Shot.

Инцидент случился вечером 28 ноября из-за того, что мужчина счел наряд девушки откровенным.

Во время ссоры он начал избивать 17-летнюю неродную дочь, а затем выкинул ее из окна.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Отчима задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным канала, в общей сложности родители воспитывают семерых детей. Пострадавшая – самая старшая.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:28:03 01-12-2024

мать у этой девочки сущая скотина. И недоработка органов Опеки налицо. Эта 17 летняя в будущем может родить 3х ребятишек!! Женщин и детей сейчас нужно особенно (!!!) охранять

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Гость из будущего

07:34:54 02-12-2024

Гость (18:28:03 01-12-2024) мать у этой девочки сущая скотина. И недоработка органов Опе...
Что с вами не так?

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Гость

09:10:13 02-12-2024

Гость из будущего (07:34:54 02-12-2024) Что с вами не так? ... Шизофрения с ней. Разрыв причинно-следственных связей...

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