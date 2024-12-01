В Сибири отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

01 декабря 2024, 17:33, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Иркутске отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу, пишет Shot.

Инцидент случился вечером 28 ноября из-за того, что мужчина счел наряд девушки откровенным.

Во время ссоры он начал избивать 17-летнюю неродную дочь, а затем выкинул ее из окна.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Отчима задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным канала, в общей сложности родители воспитывают семерых детей. Пострадавшая – самая старшая.