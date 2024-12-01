В Сибири отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
01 декабря 2024, 17:33, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
В Иркутске отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу, пишет Shot.
Инцидент случился вечером 28 ноября из-за того, что мужчина счел наряд девушки откровенным.
Во время ссоры он начал избивать 17-летнюю неродную дочь, а затем выкинул ее из окна.
Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Отчима задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По данным канала, в общей сложности родители воспитывают семерых детей. Пострадавшая – самая старшая.
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