В Сибири подросток-боксер, парализованный после прыжка в воду, смог встать на ноги

Больше полугода парень учился сидеть, ползать и в конце концов смог встать на ноги у опоры

17 января 2024, 17:35, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на родителей героя публикации

В Новосибирске врачи спасли подростка, парализованного после прыжка в воду, который не сдается и прикладывает большие усилия, чтобы полностью восстановиться, пишет "КП-Новосибирск".

15-летний Вадим с детства занимался боксом, завоевывал медали на соревнованиях, мечтал стать тренером и поступить в колледж олимпийского резерва, но в 2022 году эти мечты перечеркнула поездка на неофициальный пляж на Обском море.

"Стоял на пирсе, потом нырнул в воду щучкой – головой вперед. Ударился о дно, меня полностью парализовало, и две-три минуты я лежал в воде спиной кверху. Друзья решили, что прикалываюсь, но когда поняли, что это не шутка, подбежали и достали меня из воды", – рассказал Вадим.

Врачи диагностировали взрывной перелом шейного позвонка со смещением в позвоночный канал и разрыв межпозвонкового диска. В тот же день сделали экстренную операцию: установили пластину, трахеостому и желудочный зонд.

Полтора месяца парень был полностью парализован. После выписки врачи давали осторожные прогнозы, отмечая, что шанс встать на ноги есть. Вадим стал заниматься каждый день часов по восемь.

"Сначала даже руки не мог держать – только приподнимал, и они сразу падали. Потом стал самостоятельно приподнимать гантели. Начинал с гантелей весом 100 граммов, за год дошел до 400 граммов. Сначала научился привставать на локти, затем – на ладони. Было очень больно, я сжимал зубы и терпел", – отметил сибиряк.

Через пять месяцев после выписки он уже передвигался на инвалидном кресле. Больше полугода учился сидеть, ползать и в конце концов смог встать на ноги у опоры.

"Я заново учился есть, нажимать кнопки на пульте, держать телефон. Первое время даже кормили с ложки", – рассказал парень.

Сейчас у него есть цель – встать на ноги через полгода. Как отметил травматолог-ортопед НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Кирилл Аникин, Вадим хорошо себя поддерживает, нацелен на полное восстановление и делает для этого все.