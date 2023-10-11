В Сибири полицейский покончил с собой после возможного конфликта с начальником

В МВД устанавливают причины и обстоятельства происшествия

11 октября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В новосибирском городе Карасук покончил с собой 28-летний сотрудник ИВС, который в день трагедии был на службе, пишет "КП-Новосибирск".

"Был на своей машине. Зашел домой и перестал выходить на связь. Отец нашел его в углярке на территории дома", – рассказали местные жители.

Полицейские нашли записку, в которой молодой человек плохо отзывался об одном из своих начальников.

Сослуживцы говорят, что не знают, какой конфликт мог произойти. В региональном МВД начали служебную проверку.