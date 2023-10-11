НОВОСТИПроисшествия

В Сибири полицейский покончил с собой после возможного конфликта с начальником

В МВД устанавливают причины и обстоятельства происшествия

11 октября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В новосибирском городе Карасук покончил с собой 28-летний сотрудник ИВС, который в день трагедии был на службе, пишет "КП-Новосибирск".

"Был на своей машине. Зашел домой и перестал выходить на связь. Отец нашел его в углярке на территории дома", – рассказали местные жители.

Полицейские нашли записку, в которой молодой человек плохо отзывался об одном из своих начальников.

Сослуживцы говорят, что не знают, какой конфликт мог произойти. В региональном МВД начали служебную проверку.

"Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", – отметили в ведомстве.

Фото: krivoe-zerkalo.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область Происшествия полиция

Комментарии 9

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Гость

17:34:16 11-10-2023

Ментовские разборки.

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Гость

20:55:28 11-10-2023

Гость (17:34:16 11-10-2023) Ментовские разборки.... Да не ментовские. Начальники дюже не адекватные нынче. Причем почти везде. Надо было его валить сначала, потом уж себя, если так решил.

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Иван

17:45:53 11-10-2023

Если из-за начальника, то надо было начальника сначала

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Гость

19:07:22 11-10-2023

28 лет, жалко парня.

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маска

21:48:25 11-10-2023

слабенький полисмен,мог бы просто уволится.. сейчас начальничка затаскают,если не отмажется

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Гость

23:10:01 11-10-2023

Слабак. Что, нельзя было начальника послать? Поменять на другого, или жить вообще без него?

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Руся

01:27:00 12-10-2023

а причину то какую придумали: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАХ ПРОВАЛИТЬСЯ ПЕРЕД БЛИЗКИМИ! - и все сразу встало на свои места!

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Гость

08:41:24 12-10-2023

Финансовые проблемы у полицейского - это нонсенс. А думал, наверно, на пенсию в 45 уйти. Печально всё это.

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гость

09:32:07 12-10-2023

ну если уходить, то громко и красиво - с начальником

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