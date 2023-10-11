В Сибири полицейский покончил с собой после возможного конфликта с начальником
В МВД устанавливают причины и обстоятельства происшествия
11 октября 2023, 17:27, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В новосибирском городе Карасук покончил с собой 28-летний сотрудник ИВС, который в день трагедии был на службе, пишет "КП-Новосибирск".
"Был на своей машине. Зашел домой и перестал выходить на связь. Отец нашел его в углярке на территории дома", – рассказали местные жители.
Полицейские нашли записку, в которой молодой человек плохо отзывался об одном из своих начальников.
Сослуживцы говорят, что не знают, какой конфликт мог произойти. В региональном МВД начали служебную проверку.
"Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", – отметили в ведомстве.
17:34:16 11-10-2023
Ментовские разборки.
20:55:28 11-10-2023
Гость (17:34:16 11-10-2023) Ментовские разборки.... Да не ментовские. Начальники дюже не адекватные нынче. Причем почти везде. Надо было его валить сначала, потом уж себя, если так решил.
17:45:53 11-10-2023
Если из-за начальника, то надо было начальника сначала
19:07:22 11-10-2023
28 лет, жалко парня.
21:48:25 11-10-2023
слабенький полисмен,мог бы просто уволится.. сейчас начальничка затаскают,если не отмажется
23:10:01 11-10-2023
Слабак. Что, нельзя было начальника послать? Поменять на другого, или жить вообще без него?
01:27:00 12-10-2023
а причину то какую придумали: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАХ ПРОВАЛИТЬСЯ ПЕРЕД БЛИЗКИМИ! - и все сразу встало на свои места!
08:41:24 12-10-2023
Финансовые проблемы у полицейского - это нонсенс. А думал, наверно, на пенсию в 45 уйти. Печально всё это.
09:32:07 12-10-2023
ну если уходить, то громко и красиво - с начальником